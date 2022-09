Il pronto-moda CenterGross apre alle sfilate in Italia

Bologna ha già aperto la stagione autunnale con Winter Melody, l’evento organizzato da Centergross diventato ormai un appuntamento fisso nel calendario della moda. Sabato 17 settembre sul palcoscenico del Teatro Arena del Sole sedici aziende di moda hanno presentato le collezioni autunno inverno 2022-23. Filo conduttore della sfilata 2022 è il cinema, fonte di ispirazione inesauribile che da sempre cammina di pari passo con la moda influenzando le tendenze della moda e gli approcci all’acquisto dei consumatori. Ed è fra coreografie ispirate a pellicole e colonne sonore cinematografiche straordinarie che sono andati in scena la donna Gil Santucci, J.B4 Just Before, Souvenir, SUSY Mix, Kikisix, Le Streghe; la donna curvy Dejavu-Over, SOPHIA Curvy, SUSY Star, Keyrà Alberto Cacciari; l’uomo Karl Mommo Homme, NOUS Live Fashion Man, Takeshy Kurosawa e, novità di questa edizione, tre linee bimbi del brand Imperial con i suoiPlease Kids, Dixie Girl e Imperial Kids. "Il tutto già disponibile, dalle passerelle alle vetrine e negli e-commerce perché – ed è proprio questo il valore aggiunto del Pronto Moda Centergross – sono disponibili subito dopo averle viste sfilare per poterle già acquistare senza aspettare mesi". Così rimarcano dal Centergross



“Winter Melody è un evento corale che in nome della moda ci unisce tutti, operatori e aziende del Centergross, Istituzioni – che ringrazio per il prezioso e imprescindibile supporto – addetti ai lavori, giornalisti, buyer e un pubblico che ogni anno ci segue con grande entusiasmo”, affermaPiero Scandellari, Presidente di Centergross. “La moda a Bologna ha origini antiche e lo dimostra anche il docufilm "Bologna: arte, moda e cultura" che abbiamo prodotto per celebrare i nostri 45 anni. Un emozionante racconto e un omaggio al passato e al presente che lega Bologna alla Moda e all’industria, attraverso le testimonianze di alcuni tra i più autorevoli storici e addetti ai lavori del territorio e le suggestive immagini della moda che diventa un tutt’uno con la città. Fare di Bologna la capitale del Pronto Moda è il nostro obiettivo,” ribadisce Scandellari “perché qui ci sono innumerevoli aziende con competenze, saperi e creativi che con maestria, ricerca, stile e grande professionalità rappresentano un vanto non solo per il nostro territorio, ma per l’Italia intera, un patrimonio apprezzato che vogliamo valorizzare sempre di più”.