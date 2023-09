Sfila la moda del Centergross. Urso: "Espressione alta del nostro Made in Italy" | FOTO

È andato in scena il grande racconto corale che esprime l’anima multiforme del più grande polo europeo del Pronto Moda, il Centergross. Un bosco innevato diventa la passerella della sfilata collettiva che ha coinvolto 11 brand del grande distretto: ADM Revolution, Angela Davis, Angela Mele Milano, Gil Santucci, J.B4, Karl Mommoo Homme, Keira Alberto Cacciari, King Kong, Nous Live Fashion Man, Sophia Curvy, Souvenir.

È stato ancora il prestigioso Teatro Arena del Sole a ospitare l’evento che ogni 6 mesi, cadenzato dai ritmi consolidati della Moda, in anticipo rispetto alla stagione delle grandi sfilate in procinto di iniziare, coinvolge gli addetti ai lavori, media, buyers ed esponenti di spicco delle istituzioni in una Bologna in grande fermento.

Tutte le creazioni che il pubblico ha potuto ammirare saranno già nelle boutique dal giorno dopo, “just in time” al passo con gli attuali ritmi smart e veloci del mercato, sempre in movimento che attende proposte ad hoc, secondo le esigenze, da soddisfare con tempi ridotti.

"Nella molteplicità delle proposte - rimarcano dal Centergross- quello che emerge è il fil Rouge della sostenibilità, che si esprime in tutti i suoi aspetti, dal tema della moda circolare di alcuni brand, alla filiera corta a basso impatto ambientale, alla produzione di capi solo in base alle richieste. “Si produce solo quello che si vende”, la formula del successo, a vantaggio dei produttori, rigorosamente italiani, e dei consumatori. Un sistema sostenibile e virtuoso creato 46 anni fa, che rappresenta un attraente segmento del Made in Italy".

Il ministro Urso: "Al centro il bello e il ben fatto del Pronto Moda"

Un plauso a questo sistema arriva dal Governo con il messaggio del ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. “Ringrazio il Presidente Scandellari per l'invito e saluto la platea che prende parte all'evento in cui a fare da protagonista è la moda, una delle espressioni più alte del nostro Made in Italy. Oggi a Bologna date il via a una manifestazione in grado di mettere al centro il bello e il ben fatto del Pronto Moda: il distretto Centergross è riconosciuto a livello europeo come il concentrato del Made in Italy per l'abbigliamento, visto che oltre 400 aziende lavorano strettamente sul territorio, producendo capi di qualità. Nel corso del tempo vi siete distinti curando la ricercatezza e la preziosità di ogni singolo articolo senza aderire al facile modello del fast fashion che nel mondo ha portato a produrre ogni anno oltre 150 miliardi di capi di abbigliamento, di cui il 20% resta invenduto e meno dell'1% viene riciclato, così da contribuire al 10% delle emissioni di gas serra prodotte da tutto il tessile. Vorrei sottolineare un ultimo aspetto: la moda è in grado di offrirci un'occasione speciale perché, essendo un settore amato da tutti, può veicolare preziosi messaggi non solo legati alla bellezza e alla qualità dei capi, ma soprattutto alla sostenibilità che da oggi è universalmente riconosciuta come un valore aggiunto da premiare”.

"Ringrazio il Ministro Urso per questo importante riconoscimento: lo aspettiamo nei prossimi mesi per una visita al nostro distretto – afferma il presidente di Centergross, Piero Scandellari -. Centergross significa soprattutto fare squadra. Sono convinto che unendo le forze, creeremo sempre più valore per il territorio, per il sistema-moda dell’Emilia Romagna, per le imprese di Centergross e per tutto il Made in Italy. Altra grande novità di questa quinta edizione di Winter Melody è certamente rappresentata dall’incoming di buyer internazionali, che questa sera sono seduti in platea e che domani visiteranno il distretto e gli showroom degli 11 brand che hanno appena sfilato. Anche la loro presenza è frutto della strategia che abbiamo intrapreso quando sono diventato presidente di Centergross, delle innovazioni che abbiamo introdotto nella nostra comunicazione e delle tante iniziative di internazionalizzazione in cui affianchiamo le aziende del distretto".

Addio tendenza unica: mix di stimoli in passerella

“Winter Melody” edizione 2023 ha presentato una selezione di 11 brand che rendono omaggio alla città che ha visto nascere, quasi mezzo secolo fa, la realtà Centergross, patrimonio imprenditoriale di caratura internazionale.

Una proposta collettiva da cui nascono molteplici ispirazioni che vanno incontro al consumo più consapevole dei clienti. Oggi non ci sono più le direttive univoche delle tendenze moda, ma migliaia di stimoli, che arrivano dal vivace mondo della strada e dei social network.

Su una passerella dalle suggestioni invernali, va in scena la moda uomo Cowboy Underground di ADM Revolution, in cui la migliore tradizione napoletana interpreta i trend più attuali e contemporanei, streetwear che vede protagonista il denim di qualità sottoposto a speciali trattamenti che lo rendono vissuto e unico. Angela Davis declina la sua creatività nell’universo della maglieria, filati pregiati, mischie sapienti di materiali e jacquard, parka ricamati, capispalla. Fit over e fit slim per outfit daily caratterizzati da nuance naturali abbinate a toni sorbetto e colori decisi. Di grande impatto estetico ed etico al tempo stesso l’up-cycling di Angela Mele Milano, che crea capi cult utilizzando materiali di recupero, pezzi unici dalla grande personalità a impatto zero sull’ambiente. Parola d’ordine: up-cycling, la filosofia di Angela Mele Milano, brand fondato da Angela Muratori nel 1996. Il suo segreto è la grande capacità di ridare valore a capi usati e recuperati in giro per il mondo grazie una ricerca intelligente e un design creativo. Una donna femminile e seducente ispira Gil Santucci, che propone tailleur, minigonne, jeans borchiati di grande effetto sempre con rispetto al portafoglio. Il suo autunno-inverno è all’insegna di capi caldi e sensuali, il tutto abbinato a t-shirt con il nuovo logo del brand. In passerella anche i nuovi accessori e calzature. La natura insieme ad elementi del design anni ’70 hanno ispirato lo street style inconfondibile di J.B4, giovane brand di grande appeal per le nuove generazioni. Le maglie jacquard si fanno spazio fra le felpe over size, abbinate a jeans, pantaloni e cappotti dalla fortissima personalità. Tutto pensato per lui e per lei in un gioco di scambi divertente. I i capi futuristici di Karl Mommoo Homme per la collezione “Interstella 2123/2124” sono stati creati per stupire, dedicati a un uomo che ama fortemente i tagli sartoriali declinati in uno stile ultra moderno. Il total black è predominante e si esprime attraverso lane cotte, pura lana e altri tessuti pregiati. Moda inclusiva per donne morbide e affascinanti è lo slogan di Keira Alberto Cacciari con una collezione ispirata ai Portici di Bologna, patrimonio UNESCO e in particolare ad alcuni affreschi di piazza Cavour. E proprio l’italianità, ed anche la bolognesità, contraddistinguono Keirà, brand curvy donna, da 39 anni presente a Centergross, segmento fortemente strategico del Made in Italy. Grandi contrasti “casual streetstyle” e “boho chic” raccontano il romantico mix di King Kong, con outfit dinamici e sportivi e accenti bohemien. Abbinamenti quasi estremi, jeans, maglie, abiti a fiori, parka, capispalla e cappotti e palette variegata di colori, lime, fucsia, giallo e neutri che dialogano con i materiali: lane, montoni, nylon, viscose, mohair. Collezione “daily to night” per uscire la mattina ed essere già pronta la sera, dedicata alla Generazione Z. NOUS Live Fashion Man riscrive lo stile “quotidiano” interpretato attraverso praticità, qualità ed eleganza. Pulito e curato nei particolari, nei tessuti, nei tagli, nella scelta dei colori e dei singoli pezzi. NOUS significa Noi, una nuova formula non troppo legata alla tendenza del momento, ma capi pensati, studiati e realizzati per soddisfare le moderne esigenze. La raffinatezza di una donna in carriera, che veste elegante senza eccessi, è l’essenza di Sophia Curvy con linee morbide che accarezzano il corpo. Punta sul nero, colore deciso e grintoso che piace a tutte, senza distinzione di età, che si sposa con tutte le altre nuances, anche con il marrone, altro colore dominante abbinato ai panna, ai maculati, alle geometrie anni ‘70. Tailleur sartoriali, maglieria confortevole e tagli morbidi ingentiliscono la silhouette. La collezione prevede anche accessori creati per outfit perfetti in ogni momento della giornata.

L’urban street e il japanese style di Souvenir sono le ispirazioni dominanti che danno luogo a uno stile ricercato, fatto di tagli decisi ed elaborati, per capi che sembrano vere e proprie tele d’artista. Schizzi di colori impreziosiscono i tessuti e rendono unici i capi. Il brand negli ultimi anni si è legato sempre più indissolubilmente ad un approccio sostenibile lungo tutta la filiera.

All’evento si è potuto assistere anche in diretta streaming ed è disponibile sulle piattaforme ufficiali di Centergross, il Sito internet istituzionale, You Tube e i profili social Instagram e Facebook.