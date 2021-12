Granarolo apre il primo punto vendita sotto le Torri, in pieno centro

Inugurata in via Irnerio 12/5 D, “Granarolo Bottega”: il nuovo punto vendita del gruppo all’interno di un grande centro urbano dopo quello aperto a Milano, concepito in ottica anti-spreco e dedicato alla vendita quasi esclusiva di prodotti del portafoglio Granarolo. Al taglio del natsro presente Daniele Ara, assessore del Comune di Bologna con deleghe all’Agricoltura, Agroalimentare e Reti Idriche, del Vice Questore di Bologna Fabio Pichierri e di Gianpiero Calzolari, Presidente di Granarolo S.p.A..

Uno spazio di 170mq situato in una delle vie più centrali di Bologna, a pochi passi da Via dell’Indipendenza e da Piazza VIII Agosto, a ridosso della zona universitaria -spiega unanota - Ilnegozio è composto da un’area a libero servizio, con prodotti freschi e ambient, e da un’area banco taglio servito, dove poter trovare i migliori formaggi del portafoglio Granarolo, anche DOP. Con il nome “Bottega”, che richiama il concetto di negozio di vicinanza, in forte rapporto con la tradizione, al centro del progetto c’è anche l’impegno del Gruppo sui temi della sostenibilità per l’oggi e per il futuro, in linea con il percorso intrapreso dal Piano di Sostenibilità triennale promosso nel 2018 e in coerenza con il Goal 12° “Consumo e Produzione Responsabili” dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

Il concept del punto vendita è infatti ideato anche per ridurre gli sprechi di prodotto a data corta a cui ogni grande azienda del settore food può andare incontro, e per consentire ai consumatori un risparmio sul prezzo a scaffale, che sarà significativo sui numerosi prodotti a scadenza ravvicinata presenti ogni giorno in apposite aree promozionali last minute. Il risparmio sarà anche energetico attraverso una scelta di banchi frigo di nuova generazione a basso impatto ambientale.