Lavoro e vita privata: cosi è cambiata la nostra relazione con il tempo (e pure il reddito )

"Bologna è un modello in positivo per quanto riguarda il lavoro perchè qui cresce il numero dei giovani e il mercato è dinamico e pieno di opportunità, nonostante il recente dramma dell'alluvione che ha colpito questo territorio": queste le parole di Marina Elvira Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, questa mattina in Cappella Farnese a Bologna per la presentazione del rapporto "Il senso del lavoro nella comunità produttiva e urbana di Bologna" realizzato dal Censis con la collaborazione di Philip Morris. La fotografia della nostra città lascia ampio spazio all'ottimismo: a partire dalla ripresa post-Covid, si registra infatti una prolungata fase di crescita. Al crollo dell’occupazione fra gennaio 2020 e luglio 2020 che ha sfiorato il milione di addetti (-937.000), è seguito un progressivo aumento del volume degli occupati che da luglio 2020 a novembre 2023 è passato da poco più di 22 milioni a oltre 23 milioni e 700.000, raggiungendo il livello più alto mai registrato in Italia.

"Qui c'è una grande possibilità di sviluppo in ambito industriale che porta giovani in azienda. Giovani che chiedono più incentivi monetari, sviluppo in ambito di competenze, possibilità di esperienze all'estero, più welfare, equità nei salati e parità di genere. Cose in cui abbiamo lavorato in questi anni. Philip Morris in questi anni è stato fra i più grandi investitori esteri nel nostro paese e la fabbrica di Crespellano è la più grande fabbrica fatta in Italia in questo secolo. Una filiera integrata che dopo sette anni oggi conta 41 posti di lavoro. Mi aspetto ulteriori investimenti sul territorio bolognese e in Italia" - ha spiegato Marco Hannappel, Presidente e AD di Philip Morris Italia.

In sala oggi a Bologna: Giorgio De Rita, Segretario Generale del Censis, e discussi da Matteo Lepore, Sindaco di Bologna, Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna, Marco Hannappel, Presidente e AD di Philip Morris Italia, Maurizio Lupi, Presidente di Fondazione Costruiamo il Futuro, Giovanni Molari, Rettore dell’Università di Bologna, Marina Elvira Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marco Ferrando, Vicedirettore di «Avvenire».

Il lavoro che invecchia, ma a Bologna i giovani ci sono

Fra il terzo trimestre 2022 e il terzo trimestre 2023, l’occupazione in Italia è aumentata di 470.000 unità: tutti gli indicatori che riguardano le componenti dell’occupazione mostrano un segno positivo (occupazione dipendente e occupazione indipendente), mentre il solo segno negativo è riconducibile a contratti di lavoro a termine, che si riducono in dodici mesi di 89.000 unità (-2,9%). D’altra parte, però, nel giro di dieci anni – fra il 2012 e il 2022 – la base occupazionale formata da giovani con un’età compresa fra i 15 e i 34 anni si è ridotta di circa 360.000 unità (188.000 sono riconducibili al Mezzogiorno), mentre i lavoratori con almeno 50 anni di età sono aumentati di 2,7 milioni. Inoltre, la mancata partecipazione al mercato del lavoro conta oggi 12 milioni e 434.000 persone (quasi otto milioni sono donne) che, pur essendo in età lavorativa, non lavorano e non sono alla ricerca di un lavoro: quasi dieci italiani su cento dichiarano di non partecipare al mercato del lavoro perché scoraggiati dagli esiti negativi della ricerca di un lavoro (prevalentemente donne).

La “specialità” di Bologna è confermata dall’andamento degli indicatori demografici, dalla situazione occupazionale e dalla capacità di creare valore economico per la propria comunità produttiva.

Sul primo aspetto emergono dati confortanti soprattutto se si pensa alla grave deriva che l’invecchiamento, la rarefazione dei giovani e lo spopolamento stanno producendo in molte parti del nostro Paese. È in controtendenza, infatti, l’andamento della popolazione più giovane e di quella più anziana: nel primo caso la classe d’età 0-14 anni è aumentata – nel Comune di Bologna – del 25,9% fra il 2003 e il 2023, mentre quella più anziana (65 anni e oltre) si è ridotta in venti anni del 3,4% (tab. 9). Alta è anche la crescita della popolazione nella Città metropolitana, con un incremento del 10,0%, risultato questo che sintetizza i dati positivi di tutte le classi d’età.

I risultati delle analisi sul lavoro e sulla percezione del lavoro a livello nazionale, se calate all’interno di un territorio particolare come quello bolognese, possono risultare funzionali alla ricerca di ciò che può rappresentare il fatto di lavorare in un ambiente dinamico, dove i processi di innovazione, di crescita, di sviluppo costituiscono un punto di riferimento per molte economie locali presenti in Italia. Sulla descrizione dei principali asset economici e produttivi e sulla constatazione del posizionamento di vertice per quanto riguarda Bologna nel confronto con altre realtà, si innesta l’analisi delle opinioni di chi a Bologna lavora e del valore che ne scaturisce. Queste opinioni permettono, infatti, di raccogliere le indicazioni di una voce “esperta” qual è quella degli occupati, sulle opportunità che il sistema economico e produttivo locale può offrire, e soprattutto sulle nuove e ulteriori prospettive di crescita che il territorio bolognese può aspirare a perseguire.

Numeri e considerazioni: cosa è emerso dalla ricerca

Lavorare per vivere (e non vivere per lavorare). I tre quarti degli italiani (il 76,1%) condividono l’affermazione secondo la quale in Italia il lavoro c’è, ma si tratta di un lavoro poco qualificato e sottopagato. Il 76,2% dei giovani sono convinti che un impegno aggiuntivo di un’ora di lavoro deve avere un compenso tale da giustificare la rinuncia a un’ora di tempo libero e l’80% degli italiani occupati vede nel lavoro un fattore che, soprattutto in passato, ha portato a trascurare gli interessi personali, tanto da porre il proprio benessere in secondo piano (lo pensa anche il 79,8% dei più giovani e l’80,8% nella classe dei 35-64enni). Fra chi è oggi alla ricerca di un nuovo lavoro, il 36,2% indica come motivazione principale quella di ottenere un guadagno più elevato rispetto a quello corrente; il 36,1% afferma invece che la ricerca di un nuovo lavoro è stimolata dalla necessità di vedere riconosciuto il livello di competenze acquisito insieme a una maggiore prospettiva di carriera.

Il senso del lavoro: l'indagine fra i dipendenti Philip Morris

Nell’ambito della ricerca è stata condotta un’indagine presso i dipendenti di Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna per analizzare quale sia il senso del lavoro all’interno delle dinamiche aziendali. Il profilo di ciò che rappresenta il lavoro per i dipendenti può essere evidenziato attraverso tre elementi essenziali: il lavoro come diritto, ma anche come contributo personale a qualcosa che supera i confini del posto di lavoro e trova un riscontro anche nella collettività (lo afferma un dipendente su quattro); il lavoro come fattore di indipendenza (43,2%), con particolare rilevanza per la componente femminile dell’occupazione (57,6%); il lavoro come fattore di sicurezza economica (41,1%), che possa però essere svolto in un ambiente lavorativo meritocratico (48,6%). Più trasversalmente, l’indagine ha poi portato a riflettere sul concetto di lavoro «ben fatto»: il 46,9% dei dipendenti definisce «ben fatto» un lavoro completo in ogni suo dettaglio (24,5%), per il 22,5% invece lo è se svolto con passione e creatività oltre quanto richiesto.