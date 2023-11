RC Auto, a Bologna in un anno + 30%

In soli 12 mesi il premio medio pagato in Emilia-Romagna per assicurare un veicolo a quattro ruote è cresciuto del 27,6% arrivando, lo scorso mese, a 521,14 euro, vale a dire oltre 110 euro in più rispetto a settembre 2022, a Bologna del 30,1% (542,31 euro).

Lo rivela una indagine di Facile.it analizzando un campione di oltre 800.000 preventivi e relative quotazioni effettuati in Emilia-Romagna e raccolti da Facile.it tra settembre 2022 e 2023.

"È da più di un anno che stiamo fronteggiando un rialzo costante delle tariffe dell’assicurazione auto, trend

che non sembra rallentare», spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it. «Nel

contesto attuale - caratterizzato da continui incrementi - confrontare le offerte disponibili sul mercato può

rivelarsi fondamentale per trovare il prodotto più adatto alle proprie esigenze e risparmiare".

L’andamento provinciale

Confrontando i premi medi Rc auto rilevati a settembre 2023 con quelli di 12 mesi prima emerge, spiegano alla piattaforma di comparazione, come gli aumenti a doppia cifra abbiano interessato tutte le province emiliano-romagnole.

La classifica delle aree che hanno registrato gli incrementi maggiori è guidata da Modena, dove lo scorso

mese le tariffe sono salite mediamente del 36,1% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 527,51 euro,

seguita da Bologna (+30,1%, 542,31 euro). Aumenti inferiori alla media regionale per Reggio Emilia, che in

12 mesi ha vissuto un incremento del 27,4% (518,59 euro), Rimini (+26,3%, 550,88 euro), Forlì-Cesena

(+24,7%, 484,66 euro) e Parma (+24,3%, 494,27 euro).

Chiudono la classifica Piacenza (+21,8%, 488,22 euro), Ferrara (+21,7%, 487,94 euro) e Ravenna, area che

lo scorso mese ha registrato un rialzo delle tariffe del 18,4%, arrivando a 518,48 euro.

In valori assoluti, a settembre 2023, Rimini è risultata essere la provincia più cara della regione, Forlì- Cesena la più economica.

Garanzie accessorie

Tra le garanzie accessorie sottoscritte dai guidatori emiliano-romagnoli emerge, come, tra coloro che ne

hanno inserita una in fase di preventivo, la più scelta sia stata l’assistenza stradale, selezionata dal 37,2%

degli automobilisti.

Seguono tra le coperture aggiuntive maggiormente richieste, seppur a grande distanza, la garanzia

infortuni conducente (20,8%), la tutela legale (16,4%) e la copertura furto e incendio (11,0%).