Reddito dei bolognesi in aumento: sul podio San Lazzaro e Zola

I redditi nei comuni della città metropolitana di Bologna sono in aumento rispetto all'anno precedente. Nel 2021 - dichiarazione 2022 - il reddito complessivo medio per contribuente nella città metropolitana di Bologna è stato di 27.086 euro, un valore in crescita del 4,4% (erano 25.934 nel 2020) e più alto del 9,3% rispetto a quello regionale (24.788 euro) e del 20,2% rispetto al dato nazionale (22.539 euro). Tra le città metropolitane Bologna è seconda sola a Milano, che supera i 30.000 euro.

Nella città metropolitana di Bologna i contribuenti sono 785.582, pari al 77,7% della popolazione, e aumentano dello 0,9% rispetto al 2020. Il reddito complessivo nel 2021 è pari a 20,8 miliardi di euro, in aumento rispetto al 2020 del 5,5%, espansione in linea con quella registrata a livello nazionale e in aumento anche rispetto ai valori del 2019. Lo rivela il rapporto elaborato dal Servizio Studi e Statistica della Città metropolitana, rispetto a dati diffusi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), relativi alle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche nel 2022, con riferimento all’anno di imposta 2021. Il report ha confronti con la dimensione regionale e nazionale.

I più e i meno ricchi

Tra i comuni, il reddito medio più alto, San Lazzaro di Savena che supera nel 2021 i 30.000 euro (30.762 euro), seguito dal Comune di Bologna con 29.480 euro, al terzo posto Zola Predosa (28.770).

Il reddito medio più basso si registra invece a Castel del Rio con 20.444 (subito sopra si piazzano Fontanelice e Castel d'Aiano). In generale quindi, i redditi medi più alti si confermano nel capoluogo e nei comuni della cintura, tratto ormai strutturale nella distribuzione del reddito sul territorio.

Fasce di reddito nella città metropolitana

232 contribuenti (30,3%) hanno dichiarato meno di 15.000 euro ed un reddito pari al 8,3%. 478 contribuenti (7,5%) ha dichiarato oltre 55.000 euro, con un reddito pari al 28,4%

Nella città metropolitana di Bologna il numero di contribuenti in rapporto alla popolazione aumenta dal 2020 dello 0,9%.

Il reddito complessivo dichiarato (Irpef) è di 20,8 miliardi di euro e aumenta rispetto al 2020 del+5,5%.

La percentuale dei contribuenti 2021 sulla popolazione residente nella città metropolitana (77,7%) si conferma più alta rispetto alla Regione Emilia-Romagna (77,1%),e soprattutto rispetto alla media nazionale (70,3%).

In termini di trend, il numero di contribuenti in rapporto alla popolazione aumenta nella città

metropolitana di Bologna dello 0,9%, in linea con lo 0,9% registrato in Emilia-Romagna e lo

0,8% della media nazionale.

Il reddito medio metropolitano 2021, pari a 27.086 euro, è più alto del 9,3% rispetto a quello regionale

(24.788 euro) e del 20,2% rispetto alla media nazionale (22.539 euro).

In 15 comuni della Città metropolitana di Bologna, il reddito medio per contribuente è inferiore alla media

italiana, paria 22.539 euro. In 32 comuni, il reddito medio si colloca al di sotto della media regionale, pari a

24.788 euro.

Il confronto con le altre regioni

L'analisi territoriale mostra che la regione con reddito medio complessivo più elevato è ancora una volta la Lombardia (26.620 euro), seguita dall’Emilia-Romagna (24.790) e dal Trentino Alto-Adige (24.510 euro, trainato dalla provincia di Bolzano (25.680euro), mentre la Calabria si conferma la regione con il reddito medio più basso (16.300euro).