Rialzo dei contagi: "Turismo natalizio comincia a risentirne"

Con il risalire dei contagi e la prospettiva di nuove restrizioni, in un contesto europeo più che complicato, si teme una nuova picchiata nel settore. Le cancellazioni continuano, l'offerta di pacchetti verso Natale si sta bloccando.

È il quadro che esce dalla ricerca "Scenari nuovi per il turismo" condotta dal Cst (Centro studi turistici) di Firenze, sulle nuove tendenze dei settori economici legati all'accoglienza turistica "ai fini della programmazione della ripartenza nell'area metropolitana di Bologna".

Con le presenze italiane e regionali a compensare il calo di quelle straniere, Bologna e il suo territorio erano ripartiti meglio durante la pandemia di altre città, da Firenze a Roma: considerata "sicura, creativa e interessante", la città delle Due torri negli ultimi mesi aveva occupato camere d'hotel e strutture varie come nel 2019 o quasi. Ora però il quadro sta evolvendo rapidamente.

Le incertezze delle prossime settimane

Dopo un capodanno 2020 sostanzialmente saltato, insomma, si rischia di fare il bis quest'anno. Gli operatori cominciano quindi a incupirsi, se si pensa che durante l'ultimo weekend di Halloween, ma anche in quelli successivi, le camere d'albergo erano piene fino a quasi il 95% in città.

La illustrano oggi nei locali di ExtraBo Alessandro Tortelli, direttore del Cst, Massimo Zucchini, presidente di Confesercenti Bologna, Paolo Mazza, presidente Assohotel-Confesercenti Bologna, e Mattia Santori, presidente della Destinazione turistica Bologna-Modena nella squadra metropolitana del sindaco Matteo Lepore.

Premettendo che "il settore del turismo è quello che ha pagato più di tutti con le restrizioni anti-Covid", lo studio Cts indica che nel 2021 gli arrivi dei turisti italiani in Emilia-Romagna sono aumentati del 24,2% rispetto all'anno prima, anche se sono diminuiti del 28,2% rispetto al 2019. Gli stranieri segnano +44,6%, diminuendo del 60,9% rispetto al 2019.

Le mete di destinazione hanno premiato più che altro "nuovi luoghi, angoli meno noti e destinazioni locali", con l'affanno di pacchetti organizzati e tratte internazionali in crisi.

Meno stranieri, più locali: ma le restrizioni potrebbero bloccare tutto

Nello stesso 2021, a Bologna i primi tre mesi parlano di crescita di alloggio e ristorazione (dal 9,1% al 10,4%, con un +17,3% di unità operative) con un +13,3% delle attività di noleggio e agenzie di viaggio. Durante la pandemia gli alloggi per le residenze turistiche sono cresciuti del 4% e i ristoranti dell'1%.

Una manifestazione come "il Cinema ritrovato", con i film nel grande schermo di piazza Maggiore a Bologna, è passata dai 200.000 spettatori del 2019 ai 43.000 del 2020 e ai 70.000 del 2021. Ma soprattutto, nel 2020 i congressi sono crollati dell'80% in dimore storiche e alberghi. È Mazza, in particolare, a lamentarsi per restrizioni considerate troppo severe nel settore:

"Nei ristoranti si chiede il Green Pass a tutti, difatti in questi ambienti non si sono registrati focolai. Per le attività congressuali, dove tutti i partecipanti sono registrati, occorre ancora il metro di distanza, a differenza che nei cinema. Speriamo- auspica il presidente Assohotel- che i nuovi provvedimenti del Governo abbiano regole chiare e che non prevedano chiusure totali per alberghi e ristoranti".

Zucchini, in tutto questo, invita Comune e Città metropolitana a considerare che il mezzo privato resta quello prediletto oggi dai turisti, ormai anche oltre l'emergenza sanitaria: "Servirebbero parcheggi scambiatori per l'accesso in centro, quindi, ma in questo ambito siamo ancora indietro nel territorio. Con Bologna Welcome abbiamo già fatto molto in questi anni, dobbiamo continuare e innovare". (Lud/ Dire)