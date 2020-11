Contratto riders: la ministra convoca Riders Union e Assodelivery

​"Al fine di consentire alle parti di proseguire il confronto per la definizione di un contratto collettivo nazionale di lavoro per i rider, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, ha riconvocato per mercoledì 11 novembre il tavolo con Assodelivery e i sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Rider per i diritti e Riders Union Bologna)". Lo annuncia il ministero in una nota, dopo la firma dell'intesa tra Assodelivery e il sindacato Ugl definito "accordo pirata".

L'incontro, che si svolgerà in videoconferenza segue allo sciopero nazionale del 30 ottobre scorso: anche a Bologna i ciclofattorini si sono fatti sentire, prima con un presidio in Piazza del Nettuno, poi con un corteo: "Pensiamo sia il momento di fare un passo in avanti e iniziare una discussione collettiva aperta a tutta la città di Bologna per parlare non solo dei rider, ma di tutti quelli e quelle che sono in difficoltà in questo momento, rifiutando l'alternativa fra profitto e salute" fa sapere Riders Union Bologna - su Facebook - che per oggi ha convocato un altro presidio alle ore 18 in Piazza del Nettuno.

