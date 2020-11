Lavoro, Just eat assume i riders dal 2021

Dal 2021 Just Eat assumerà con un contratto di lavoro dipendente i riders, che passeranno alla paga oraria e non più a consegna, inoltre verrà valutato un ulteriore bonus. La piattaforma adotterà anche in Italia ‘Scoober’, il modello di delivery già attivo in altri paesi e in linea con la strategia europea, che inquadra i rider come lavoratori dipendenti, con le tutele, ma con la possibilità di combinare studio e altre attività. Tutti i rider saranno lavoratori dipendenti e quindi tutelati e assicurati.

“Just Eat vuole offrire ai rider le migliori condizioni di lavoro, i migliori vantaggi e tutele possibili, e assicurare loro il miglior inquadramento occupazionale che può offrire al momento il panorama italiano. Sarà possibile mantenere la flessibilità legata al tipo di attività in base alla tipologia di contratto, full time o part-time, e sarà introdotta una paga oraria, corrispondente quindi all’intero turno coperto dal rider e non in relazione alle singole consegne, sulle quali invece si valuterà un ulteriore bonus”, spiega la piattaforma.

“Dopo i passi avanti già fatti nei mesi scorsi, è giunto il momento di proseguire con il nostro impegno nel fornire tutele e protezioni ai lavoratori della gig economy. Pensiamo sia un valore aggiunto avere rider che consegnino con noi come dipendenti e, soprattutto, completamente tutelati del punto di vista contrattuale”, spiega Daniele Contini, Country manager di Just Eat in Italia.

Durante la fase di sviluppo, continueranno a restare attivi i contratti in essere in applicazione del contratto nazionale dei riders, quello firmato da Assodelivery e Ugl e contestato dagli stessi riders e da Cgil, Cisl e Uil, in vigore dal 3 novembre, e che ha scatenato diverse manifestazioni in tutta Italia, l'ultima, in ordine di tempo, quella di sabato in centro a Bologna.