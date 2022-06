La protesta delle pentole vuote contro i rincari: "La povertà è la nuova pandemia" | VIDEO e FOTO

Non solo luce e gas, ma anche i prezzi dei beni di prima necessità sono in aumento costante. Le associazione dei consumatori protestano in piazza, ma portano anche proposte

Proteste strutturali invece di interventi spot. Lo chiedono le associazioni dei consumatori emiliano-romagnoli che oggi sono scese in piazza Roosvelt, sotto il palazzo della prefettura, aderendo alla manifestazione nazionale dal titolo "Pentole vuote" per protestare contro i rincari e chiedere al prefetto di Bologna di farsi interprete presso il governo per liberare il prezzo dell’energia dalle speculazioni e dalla volatilità dei mercati, non applicare l’IVA sulle accise sui carburanti, avviare una riforma degli oneri che gravano in bolletta, sospendere i distacchi delle utenze ampliando gli accordi per la rateizzazione, quindi allargare la casistica della morosità incolpevole e prevede un fondo per le fasce deboli. Inoltre propongono di attivare presso le prefetture dei comitati territoriali di sorveglianza sui prezzi e di consultare le associazioni di consumatori e degli Utenti riconosciute per l’assunzione di provvedimenti in materia di prezzi e politica energetica.

"La povertà è la seconda pandemia" si dice dal megafono "nei nostri uffici arrivano persone con un grande senso del dovere, ma in enorme difficoltà perchè i costi per le famiglie sono divenute insostenibili, anche perchè i salari sono addirittura diminuiti. I rincari colpiscono soprattutto le fasce più debole che acuistano soprattutto beni e meno servizi".

Hanno aderito alla manifestazione Adiconsum, Adoc, Adusbef, Assoconsumaori, Assocutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori e Movimento difesa del cittadino.