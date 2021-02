Dalla Regione 2.500 euro ai maestri di sci. Bonaccini: "Finora non hanno visto niente"

Un ristoro di circa 2.500 euro ciascuno dalla Regione per i maestri sci. Lo ha anticipato Stefano Bonaccini partecipando a un incontro sulla crisi del turismo organizzato dal Pd di Belluno. "Oltre ai 400 milioni di ristori per gli impianti di risalita e al fondo per gli alberghi stanziati dal Governo - ha detto - noi crediamo che la priorità delle priorità sia dare ossigeno alle categorie più in sofferenza, come appunto i maestri di Sci".

Bonaccini conferma inoltre che "i primi di marzo approveremo una legge che prevede un milione di euro" per gli oltre 400 maestri di sci della regione "lavoratori che finora non hanno visto niente".

I maestri di sci e l'intero settore della montagna sono reduci dalla "doccia gelata" di domenica scorsa, quando il ministero della Salute ha fatto sapere che la riapertura, prevista per lunedì 15 febbraio, sarebbe slittata almeno al 5 marzo.

"Provi a pensare all'economia, a chi aspettava solo questo giorno per ripartire, è una delusione grandissima - aveva detto Luciano Magnani, presidente del Collegio Mastri di sci Emilia-Romagna e Consorzio Monte Cimone a Bologna Today - si tratta anche di rispetto per chi ha lavorato, operatori, maestri di sci, che sono stati avvisati solo 14 ore prima. E poi ristoranti, alberghi che avevano preso le prenotazioni e adesso devono richiudere. E' la quarta rinviano, abbiamo pazientato anche troppo - e conclude - i centri commerciali sono pieni e anche i centri storici, ma sugli sci non si può andare".