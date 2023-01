Rottamazione cartelle, Città metropolitana non aderisce. Il centro-dx: "Scelta ideologica"

E' passato anche in Città metropolitana di Bologna la non adesione alla rottamazione delle cartelle fino a 1.000 euro dal 2000 al 2015 prevista dalla Legge di Bilancio.

Definizione agevolata

L’adozione da parte della Città metropolitana di Bologna della delibera di non accoglimento dello stralcio parziale, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di stralcio delle sanzioni e interessi, attraverso l’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231 della stessa legge, che prevede l’annullamento della cartella subordinatamente al pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, anche con rateizzazione del capitale e delle spese previste in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e quattro rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

"Scelta ideologica"

Per Diego Baccilieri, capogruppo Uniti Per l’Alternativa e dei consiglieri in Città Metropolitana, Angela Bertoni ed Alessandro Santoni, si tratta di "scelta puramente ideologica. Un voto totalmente politico, che ha privato i contribuenti di una legittima possibilità di ridurre le proprie pendenze con l'erario, ammantato da una motivazione di equità rispetto agli altri contribuenti che diventa risibile se non ridicola rammentando che tale rottamazione viene dopo quelle del 2016, 2017, 2018 e due del 2019, nei confronti delle quali però non ci ricordiamo la sinistra si sia strappata le vesti essendo stata al governo nazionale in quegli anni".

"La Giunta Lepore, al netto dei tecnicismi, non perde occasione per lasciare indietro i cittadini più in difficoltà, pur di strumentalizzare una scelta del Governo per fare opposizione" aveva commentato Stefano Cavedagna, presidente Gruppo FDI in Comune.

"La proposta della maggioranza di Lepore sembra soltanto una rappresaglia contro il Governo di centrodestra” - hanno dichiarato i consiglieri del Carroccio a Palazzo Malvezzi, Mattia Polazzi e Simone Carapia - Le amministrazioni che scelgono deliberatamente di mettere le mani nelle tasche dei contribuenti, lavorano contro i loro cittadini e non fanno quindi il bene della comunità. Questa è una misura concreta per chi è in difficoltà oggi”.