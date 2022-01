Saga Coffee, rinviato l'incontro con i potenziali compratori: lavoratori ancora in presidio

I lavoratori e le lavoratrici della Saga Coffee di Gaggi Montano sfidano le temperature rigide di quersti giorni e sono ancora ancora in presidio davanti ai cancelli dell'azienda, mentre l’incontro previsto per domani, 11 gennaio, con gli imprenditori lombardi che potrebbero rilevarla slitta al 19 gennaio, come fanno sapere Fiom CGIL e Fim CISL.

"Dal momento che il rinvio sarebbe determinato da una richiesta degli imprenditori (Triulzi e Melocchi) per

perfezionare il piano industriale, pensiamo che sarebbe stato opportuno un confronto anche con la parte

sindacale, e nel rispetto delle lavoratrici e dei lavoratori, per analizzare tutte e tutti insieme la situazione e le

sue complessità -scrivono i sindacati una nota - di questo rinvio prendiamo atto, ma cogliamo l’occasione per ribadire che la FIOM, la FIM e la RSU Saga Coffee, in rappresentanza di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori (che dal 3 gennaio sono nuovamente in presidio davanti ai cancelli), sono da subito disponibili a incontrare i nuovi imprenditori per un confronto di merito su tutti gli aspetti industriali, occupazionali e contrattuali del progetto - e sottolineano - Riteniamo che non si possa perdere tempo prezioso".

A metà dicembre, infatti, era stato siglato un pre-accordo tra l’azienda proprietaria Evoca e il gruppo Tecnostamp Triulzi in partnership con Minifaber Spa di Bergamo, in vista di un’intesa definitiva, per fornire una base su cui costruire un nuovo progetto industriale.

Dopo l'annuncio di chiusura da parte del gruppo Evoca, che mette a rischio oltre 200 dipendenti, il caso "Saga Coffee" è diventato di rilevanza nazionale. Al presidio infatti si sono recati, oltre alle istituzioni locali, anche il leader Cgil, Maurizio Landini, e il ministro del lavoro Andrea Orlando.

(Foto FB La Saga Coffee non si sposta)