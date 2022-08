Shopping, estate a rilento. Ma i saldi e le vendite online aiutano

Nonostante l’aumento delle vendite online, aumentate in gran numero durante il periodo della pandemia, i negozi fisici rimangono ancora un costante presidio sul territorio. Più nello specifico, accanto alle grandi catene e agli store delle multinazionali della moda, le piccole boutique rimangono molto presenti, seppur fortemente diminuite nel corso degli anni.

Uno dei dispositivi che permette la loro permanenza è quello dei saldi. Due volte l’anno, i negozi scontano i prodotti in vendita, spesso anche in percentuali che arrivano al settanta o all’ottanta percento.

Saldi, come stanno andando a Bologna

«La tendenza al ribasso nei guadagni è costante da anni – dice Milena, proprietaria del negozio di abbigliamento e accessori Milli Milù di via Andrea Costa – e non importa se ci sono i saldi o meno. Ultimamente i saldi sono praticamente inutili. C’è un po’ di clamore inizialmente, un po’ di movimento in più, ma come ho detto la tendenza al ribasso c’è da diversi anni, e credo che quest’anno aumenterà ulteriormente visto l’aumento dei costi delle materie prime, dell’energia e del trasporto». Quello di esercente è un mestiere che, strutturalmente, porta con sé una serie di incertezze: «Io vendo abbigliamento e calzature per donna. Ad inizio stagione investo decine di migliaia di euro e non è scritto da nessuna parte che rientrerò sicuramente, anzi. Spesso succede che appena rientri dell’investimento le vendite si fermano».



(Milli Milù, via Andrea Costa)

Che sia un’estate al ribasso è confermato anche da Lucia e Giulia della boutique Carlo Deni di via della Zecca. In pieno centro storico, il negozio di abbigliamento lavora molto anche con i turisti: «Quest’anno sono davvero tanti – dicono – ma spendono tendenzialmente meno. È un turismo un po’ più pigro. Non ci sono grandi differenze rispetto allo scorso anno, però le vendite sono un po’ in calo. Non siamo più nel periodo in cui i turisti riempivano le borse di firme. Credo che ora si spenda di più per altri tipi di esperienze e di consumi, come ad esempio il cibo». E i saldi? «Quelli funzionano sempre. Se le persone vedono la scritta saldi guardano sicuramente di più e quando entrano è la prima cosa che chiedono. Vanno proprio in cerca della bazza, specialmente in questo periodo. A luglio magari cercano qualche articolo per andare in vacanza; invece, ad agosto inoltrato spendono solamente se trovano la giusta occasione. Se non ci sono i saldi magari comprano direttamente a settembre con le nuove collezioni».



(Carlo Deni, via della Zecca)

E-commerce, la risposta al calo delle vendite in store

C’è chi ha trovato una risposta al calo delle vendite in presenza: le vendite online. Come detto in apertura, le vendite online sono in crescita, tanto che molti negozi hanno aperto alle vendite su internet.



(Eskape, via Sant'Isaia)

Tra questi c’è Michael, titolare del negozio di skate e streetwear Eskape di via Sant’Isaia: “Io ho aperto da circa un anno. Prima ero a Modena, quindi non so fare un paragone con gli scorsi anni. Ma posso dire che le vendite online superano sicuramente quelle in presenza. Anche per il tipo di articoli che vendiamo, spesso l’online è la soluzione migliore». In che rapporto? «Direi sessanta percento online e quaranta percento in store. Ma devo dire che rispetto a Modena qui a Bologna è tutta un’altra storia: le cose vanno decisamente meglio». Anche Michael aderisce ai saldi, con sconti fino al 50%: «Sono partiti un po’ piatti, ma nel complesso stanno andando bene, sia online che con le vendite in negozio. Dopo due anni ci voleva».