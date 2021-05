Sblocco licenziamenti e subappalti, Usb lavoro privato proclama sciopero di otto ore

Gioca in anticipo il settore lavoro privato del sindacato di base: "Davvero il 'governo dei migliori' fa ripartire l'Italia in questo modo?"

Contro lo sblocco dei licenziamenti deciso dal governo Draghi, insieme alla revisione del regime dei subappalti, Usb lavoro privato gioca d'anticipo e prepara mobilitazioni e sciopero di otto ore, in data ancora da definirsi ma -si legge in una nota- a partire "dalla prossima settimana, con manifestazioni davanti alle sedi di Confindustria e/o alle Prefetture", a livello provinciale.

Lo sciopero è indetto "alla luce delle gravi decisioni del Governo Draghi" e cioè dallo "sblocco dei licenziamenti dal 30 giugno, contenuto nel Decreto Sostegni Bis" e dalla "normativa relativa al codice degli appalti, contenuta nel Decreto semplificazioni".

Per il primo, già noto e dibattuto provvedimento, Usb commenta come nel decreto sia stata scritta "la perdita di altre centinaia di migliaia di posti di lavoro da fine giugno, che si aggiungeranno al milione di posti già perduti" in un foglio al cui interno stanno iscritte "sostanziose risorse per le imprese, più della metà dei 40 miliardi stanziati".

Per Usb lavoro privato poi il dl Semplificazioni, con la revisione del codice degli appalti "dà la più ampia libertà alle imprese di peggiorare condizioni salariali e lavorative di lavoratori e lavoratrici, tra le quali il massimo ribasso nelle gare e l’ampliamento della possibilità di appaltare e subappaltare sottoponendole di fatto ai peggiori ricatti, vista la libertà di licenziare".

Insomma, "anni e anni di battaglie, di lotte e mobilitazioni spazzate via dal “Governo dei Migliori” con tutti i partiti, di maggioranza o di opposizione, estremamente soddisfatti che in questo modo l’Italia riparta" chiosa il sindacato di base.

Per USB non ci si può permettere che siano Confindustria e la legge del profitto a decidere delle nostre vite con il beneplacito di un governo, soggetto ai diktat dell’Unione Europea e forte con i deboli e deboli con i forti.

USB Lavoro Privato