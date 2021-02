Presidente maestri di sci: "E' la quarta volta che rinviano, stanno ammazzando la montagna"

"Sono veramente deluso e rammaricato che il governo, 12 ore prima, abbia preso una decisione di questo tipo, mi dispiace davvero, ritengo il nuovo presidente del Consiglio una persona molto valida, quindi spero che questo sia l'ultimo decreto, ma del governo Conte".

E' l'opinione di Luciano Magnani, presidente del Collegio Mastri di sci Emilia-Romagna e Consorzio Monte Cimone, dopo la decisione del ministero della salute di non riaprire gli impianti sciistici comunicandolo poche ore prima : "Sono andati contro la montagna, hanno ammazzato la montagna - tuona - stiamo lavorando da 10 giorni, abbiamo venduto 35mila euro di biglietti online per non creare file e assembramenti e ora ci troviamo spiazzati in questo modo. Nel nostro caso, erano state richiamate 78 persone".

Magnani e altri 100 maestri di sci il 23 dicembre erano arrivati sul piazzale della sede della Regione in rappresentanza di 23 scuole per chiedere la riapertura ed erano stati ricevuti da Stefano Bonaccini: "Solo per gli impianti circa 10-12 milioni di euro per l'Appennino emiliano-romagnolo", aveva detto Magnani, senza considerare l'indotto, ma ora ci risiamo.

"Provi a pensare all'economia, a chi aspettava solo questo giorno per ripartire, è una delusione grandissima - sottolinea ancora - si tratta anche di rispetto per chi ha lavorato, operatori, maestri di sci, che sono stati avvisati solo 14 ore prima. E poi ristoranti, alberghi che avevano preso le prenotazioni e adesso devono richiudere. E' la quarta rinviano, abbiamo pazientato anche troppo - e conclude - i centri commerciali sono pieni e anche i centri storici, ma sugli sci non si può andare. Assurdo che il ministro Speranza e i suoi consulenti abbiamo preso una tale decisione".

"Non posso non esprimere stupore e sconcerto, anche a nome delle altre Regioni, per la decisione di bloccare la riapertura degli impianti sciistici a pochissime ore dalla annunciata e condivisa ripartenza per domani" aveva detto Bonaccini, mentre Fratelli d'Italia chiede una presa di posizione del presidente della Regione giudicando la scelta "scandalosa".