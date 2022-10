Sciopero trasporto aereo 21 ottobre: annunciata mobilitazione anche al Marconi

Nell’ambito dello sciopero nazionale indetto dalla USB, domani sciopero delle lavoratrici e lavoratori anche all'aeroporto Marconi di Bologna. Varie le istanze sul piatto come fa sapere l'Unione sindacale di base: "La fine della terribile estate del 2022 non ha significato la fine dei problemi dei lavoratori e lavoratrici del trasporto aereo. Continua trascinarsi la pessima gestione da parte delle aziende che regnava ancora prima della pandemia e che penalizza i passeggeri, ma sono state le maestranze, già vittime di flessibilità e precarietà, a subirne le peggiori conseguenze, con aggressioni, carichi eccessivi di lavoro, salute e sicurezza totalmente dimenticate".

"Oggi - aggiunge l'USB - come tutti gli altri lavoratori e lavoratrici italiani ed europei, si trovano pure a pagare la follia di una guerra imposta e del carovita galoppante, con un'inflazione al 10% con perdita del salario tra i 3000 e i 4500 euro mentre salari e pensioni sono al palo. Si sono visti solo bonus su bonus utilizzati come surrogato al posto di un sempre più indispensabile salario minimo garantito che permetta di vivere e non di sopravvivere. Infine, è stata avviata la trattativa del rinnovo del CCNL degli Handler senza che ci sia stata la minima informazione da parte della "triplice", sul quale USB rivendicherà un adeguato aumento salariale e il riconoscimento degli arretrati di ben cinque anni richiedendo all'occorrenza, un Referendum del settore".

Le richieste dei manifestanti, in soldoni, riguardano "un salario dignitoso, un orario di lavoro che permetta di gestire la vita familiare, mantenendo alta la sicurezza sul posto di lavoro e combattendo contro la precarietà".

Lo sciopero generale del 21 ottobre è di 24 ore - dalle ore 00.01 alle ore 23.59 con la garanzia dei servizi minimi previsti dalla legge 146/90 e ss.mm.