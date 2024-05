Sciopero e presidio davanti alla sede BRT: "35 autisti senza lavoro" | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Braccia incrociate per tutto il giorno e presidio dei lavoratori in appalto davanti alla sede BRT di Via Mattei. Sarebbero 35 gli autisti, selezionati e messi a contratto dalla ferrarese 'Libera', l’accordo, però, denuncia Mirko Bergonzoni, segretario regionale Merci, logistica e spedizioni di Uiltrasporti “non andava bene a Bartolini” che avrebbe quindi disdetto il contratto di fornitura con ‘Libera’.

In questo modo Bartolini si sarebbe resa responsabile di una “interposizione di mano d’opera” nei confronti di Libera, spiega il sindacalista, che aveva ottenuto l’appalto per fornire dal 2 maggio 30 mezzi e 35 dipendenti. Appalto che, a quanto riferisce Bergonzoni, “è saltato perché ‘Libera’, nell’assumere i 35 lavoratori necessari per poter eseguire la fornitura con BRT, ha sottoscritto un accordo con Uiltrasporti e Sì Cobas che prevede condizioni salariali favorevoli”.

Il 30 aprile, Sì Cobas aveva indetto uno sciopero generale per chiedere il rinnovo del contratto nazionale della logistica con blocco all'Interoporto.

Le mosse di Bartolini

“Bartolini prima ha sconsigliato al fornitore di applicare queste condizioni migliorative – spiega Bergonzoni – poi ha disdetto dalla sera alla mattina il contratto, senza fornire spiegazioni. Noi sindacali lo abbiamo saputo solo il 30 aprile e ci troviamo dalla sera alla mattina con 35 lavoratori senza lavoro e l’azienda ha acquistato 30 mezzi, che domani saranno fermi sul loro piazzale”.