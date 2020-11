Sciopero metalmeccanici il 5 novembre: presidio davanti a Confindustria

Giovedì 5 novembre si fermano i metalmeccanici di tutta Italia. A Bologna è previsto anche un presidio davanti alla sede di Confindustria in via Barberia 13.

Il fermo indetto dai sindacati confederali, Fim Cils, Fiom Cgil e Uilm, sarà di 4 ore, mentre sono 8 le ore per Usb, dopo le "fumate nere" nei diversi incontri con Federmeccanica-Assistal sul rinnovo del contratto collettivo.

"Alle parole non sono seguiti i fatti, non ci sono state disponibilità concrete - scrive Fiom in una nota - le imprese chiedono un rinnovo contrattuale senza costi per sostenere la crisi del manifatturiero e non hanno manifestato alcuna apertura su tutti i temi che hanno un costo contrattuale".

"Utilizzando la pandemia, Confindustria mira a condizionare la politica economica del governo e a peggiorare le condizioni salariali e d’impiego dei lavoratori - fa sapere Usb - è il manifesto politico di una classe imprenditoriale fallita, lontana dalle esigenze vere del paese, che mentre delocalizzava, contribuendo a impoverire il tessuto industriale e occupazionale, s’ingozzava di aiuti pubblici sotto forma di sovvenzioni e sconti fiscali. Nonostante tutto questo, gli industriali chiedono di mettere fine al blocco dei licenziamenti, di gestire le risorse provenienti dal MISE, dal SURE e del Recovery Fund".

Usb ha dunque organizzato un presidio, dalle ore 10, davanti alla sede di Confidustria Emilia- Romagna, in via Barberia 13: "Mel rispetto delle misure previste dal DPCM del 24 ottobre 2020, qualora si dovessero stabilire ulteriori restrizioni il presidio verrà sospeso".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 6 novembre è la volta dei taxi che si femeranno per l'intera giornata. Lo sciopero è stata proclamato da Claai, Usb Taxi, Tam, OrSA Taxi, Unimpresa, Federtaxi Cisal, Uritaxi, Ati Taxi, Ugl Taxi, Unione Tassisti Italiana, Satam, Ass. Tutela Legale Taxi“