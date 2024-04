Sciopero della logistica indetto dai sindacati di base, bloccato l'interporto

“Oggi il Sì Cobas ha indetto uno sciopero generale per chiedere il rinnovo del contratto nazionale della logistica. Purtroppo, finora siamo rimasti inascoltati da parte delle rappresentanze datoriali e quindi abbiamo deciso di fermarci per un giorno”. A dirlo è Tiziano Loreti, sindacalista di Si Cobas, che spiega come “a Bologna sia previsto il blocco dell’Interporto”. Il polo logistico bolognese di recente è stato al centro di un accordo per migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza, con la nascita del primo centro in Italia dedicato alla formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. Ma i lavoratori chiedono nuovi contratti. Tanti i dipendenti, con pettorine gialle catarifrangenti, che si sono posizionati ai cancelli della struttura, bloccando l’accesso ai mezzi pesanti che cercano di entrare. La protesta si sta svolgendo pacificamente, con tanta musica, fumogeni colorati e bandiere del sindacato di base.