Contro lo sfruttamento lavorativo, arriva a Bologna "Common Groud"

Un progetto interregionale per contrastare lo sfruttamento lavorativo, si chiama “Common Ground”: al via a Bologna interventi mirati all'integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini e cittadine di paesi terzi, vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo.



Venerdì 16 febbraio dalle 9 alle 12.30 presso la Casa di Quartiere Katia Bertasi in via Fioravanti 18/3, è in programma un incontro formativo rivolto a operatori, volontari e cittadini, modera Loretta Michelini, Presidente di MondoDonna Onlus. Con il saluto di Chris Tomesani (Capo Dipartimento welfare Comune di Bologna), la relazione introduttiva di inquadramento del fenomeno a cura di Jessica Raimondi, operatrice legale dell’Associazione MondoDonna Onlus, sono previsti gli approfondimenti sulle vittime e potenziali vittime di sfruttamento:

“Sfruttamento lavorativo femminile: una prospettiva di genere”, a cura di Consuelo Bianchelli, operatrice anti tratta della Casa delle donne per non subire violenza APS

“Sfruttamento lavorativo maschile: l’importanza di uno sguardo d’insieme”, a cura di Andrea Distefano, operatore anti tratta dell’Associazione Papa Giovanni XXIII

“Sfruttamento lavorativo delle minori e dei minori: tra pressioni e desideri”, a cura di Laura Giacobbi, operatrice anti tratta del Consorzio L’Arcolaio.

Il progetto Common Ground

Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Fondo Sociale Europeo “PON Inclusione”, che riunisce le regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Liguria e Veneto.

A Bologna il progetto è guidato dal Comune in collaborazione con un consorzio di attori chiave:

Associazione MondoDonna ONLUS (capofila), Associazione Casa delle Donne per Non Subire Violenza APS, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Consorzio di Cooperative L'Arcolaio, C.I.D.A.S., Officine Solidali Bologna, Lai-momo Società Cooperativa Sociale, e MIT - Movimento Identità Trans* - APS.

Si rivolge a migranti provenienti da paesi esterni all'Unione Europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro, vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo o di lavoro irregolare, in tutte le sue forme.

Common Ground ha lo scopo di offrire protezione alle vittime attraverso interventi di protezione sociale attivabili nell’ambito dei servizi per il lavoro.

E' possibile anche fare delle segnalazioni, mirate a intercettare le potenziali vittime. Oltre alle attività di identificazione preliminare delle potenziali vittime, il progetto vedrà lo svolgimento di colloqui di valutazione per l'identificazione formale delle vittime e l’attivazione di servizi di accompagnamento, compresi l'orientamento legale, al lavoro, ai servizi e ai progetti del territorio, promossi da enti pubblici e terzo settore. Sono garantiti inoltre servizi di accompagnamento ad hoc per le vittime di minore età.

A oggi sono iniziate le attività di formazione per il personale del progetto e le attività legate alla

comunicazione, ma già si sono verificate anche le prime segnalazioni di casi.