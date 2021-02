Scadenza blocco licenziamenti: "A Bologna disoccupazione in crescita, si rischia bolla sociale"

E', come si dice, "a tiro" la scadenza del blocco dei licenziamenti e i sindacati ribadiscono la loro preoccupazione, in attesa che il governo Draghi risponda alla richiesta di proroga avanzata dalle forze sociali.

"Il tasso di disoccupazione a Bologna sta già crescendo e si avvicina al 6%, nonostante il freno rappresentato dal blocco dei licenziamenti. Quando verrà meno questo divieto, il dato rischia di decollare", avverte il segretario della Camera del lavoro di Bologna, Maurizio Lunghi, illustrando i contenuti del patto metropolitano per il lavoro in un webinar con i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil.

"Il tema a questo punto è cercare di contenere le perdite e creare nuovi posti di lavoro, puntando sui nuovi bisogni sociali e sull'attrattività del territorio", aggiunge. Certo, puntualizza, "serve nuova occupazione di qualità, non 'basta che sia'". Senza dimenticare l'Appennino, che, anche a causa di numerose crisi aziendali, non può diventare una "terra di nessuno". Senza il blocco dei licenziamenti "rischiamo una bolla sociale difficilmente controllabile", è l'allarme lanciato dal segretario della Uil, Giuliano Zignani.

"A chi giova ascoltare una parte di Confindustria che chiede di non rinnovare il blocco? In realtà a nessuno, anche perchè l'assegno di disoccupazione dei lavoratori licenziati graverebbe sulle casse dello Stato per circa 20 miliardi", insiste il leader Uil, convinto che si debba cominciare a ragionare su riduzione dell'orario del lavoro e riforma della cig. "L'obiettivo del patto metropolitano era avere a disposizione una cassetta degli attrezzi per affrontare quello che ci aspetta quando torneremo alla gestione tradizionale del mercato del lavoro. Ma senza risorse e investimenti, è lampante che ci troveremo in difficolta' peggiori", conclude il segretario provinciale della Cisl, Enrico Bassani. (dire)