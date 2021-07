Spopolamento comuni dell'Appennino: al via finanziamenti per imprese e lavoro

Aiuti a lavoro e impresa sì, ma in montagna e nelle aree che soffrono lo spopolamento. Se ne è parlato oggi nel corso di una video conferenza stampa dell'assessora regionale alla montagna, aree interne, programmazione territoriale e pari opportunità, Barbara Lori.

Il provvedimento si inserisce nella legge 2 (Legge per la montagna) con la costituzione di fondo che si attiverà con un bando e relative domande a partire dal 19 luglio: si tratta di una misura che supporta gli investimenti non solo per nuove imprese, ma anche per quelle che intendono ampliarsi con una "prima azione concreta della Regione Emilia a sostegno dell'impresa".

Il bando

La prima tranche di fondi messi a disposizione da viale Aldo Moro è di 2,5 milioni: soglia massima finanziabile 150mila a fondo perduto, ma anche minima, 25mila euro, per dare "risposte ad attività di tutte le dimensioni, anche piccole, artigiane o commerciali" ha detto l'assessora. I contributi - a fondo perduto e nella misura del 70% della spesa ammissibile – sono legati a tre tipi di intervento: riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento di edifici e strutture nelle quali l’imprenditore già svolge la propria attività; acquisto, riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento di edifici e strutture dismesse, nelle quali il beneficiario si impegna a svolgere la propria attività; investimenti in macchinari, attrezzature e relativi impianti.

Al bando potranno prendere parte tutte le realtà produttive, ad eccezione di quelle agricole che usufruiscono di fondi dedicati, ma è rivolto anche a imprese dell'agroindustria con meno di 15 addetti.

Il bando è rivolto a imprese dei comuni più piccoli (meno 5mila abitanti) o che soffrono lo spopolamento, popolazione anziana e alto indice fragilità: "L'idea è quindi quella di sostenere le imprese a partire dalle zone più fragili dell'Appennino. Con orgoglio possiamo dire che aggiungiamo un tassello importante che - sottolinea Lori - sperimentiamo, a sostegno dello sviluppo socio economico delle aree montane, ci auguriamo di riproporlo e rifinanziarlo, c'è l'impegno anche migliorare la viabilità e i servizi".

Le domande si potranno presentare dal 19 luglio al 16 settembre, la graduatoria verrà resa pubblica entro metà novembre con l'assegnazione delle risorse.

L’impegno della Regione per la montagna

Tra i provvedimenti più recenti: i 20 milioni di euro di cui hanno beneficiato 700 tra giovani coppie e famiglie per l’acquisto (o la ristrutturazione) di un’abitazione e l’intervento per il “taglio dell’Irap”: l’abbattimento di questa impostacon una progressività fino al 100%, oltre all’azzeramento per tre anniper le realtà di nuovo insediamento di cui nel biennio 2019-2020 hanno beneficiato oltre 13mila tra imprese, artigiani, esercizi commerciali.

E ancora, il “Programma straordinario per i territori colpiti dalla pandemia e aree montane e interne” che ha stanziato 14,7 milioni di euro per investimenti nei territori appenninici delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e per le aree interne del Basso Ferrarese. Risorsedal bilancio regionale per coprire fino al 95% del costo dell’intervento e sostenere la ripartenza di aree che, per le loro caratteristiche geografiche, fisiche, socio-economiche, rischiano di pagare un prezzo particolarmente alto alla pandemia./PF

"Questa misura si aggiunge ai fondi per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa, stiamo procedendo con la rendicontazione, abbiamo già liquidato un centinaio di richiedenti. Sta dando grande soddisfazione, i sindaci ci dicono che c'è molta attenzione all'acquisto di immobili invenduti da tempo, con interventi di recupero e ristrutturazione".

Foto Comune San Benedetto V.S.