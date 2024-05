Riciclo di carbonio o pelle di arancia: il futuro dell'automotive passa dalle start up

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Transizione ecologica, mobilità sostenibile, energia green: il futuro dei motori è tutto racchiuso in queste poche parole. Per capire come stia cambiando il mercato, dalle idee alla progettazione, dall’industria alla vendita, siamo stati allo Start Up day dell’Alma Mater Università di Bologna. Una giornata dove decine di start up, molto spesso appena uscite dalla mente di un gruppetto di studenti universitari, hanno la possibilità di incontrare potenziali finanziatori e clienti. Ma non solo. Giunto alla decima edizione, lo Start Up day ha allargato i propri orizzonti, comprendendo altri istituti e programmi che possano aiutare i giovani a realizzare le proprie idee. “StartUp Day si trasforma per definirsi come iniziativa dell’ecosistema dell’innovazione regionale, in collaborazione con gli altri atenei e centri di ricerca dell’Emilia-Romagna – si legge nel sito dedicato –. Orientato a promuovere la cultura dell'innovazione, la ricerca e l'imprenditorialità giovanile, StartUp Day ‘Goes Green’ è il titolo scelto per questa edizione, che propone un focus sull'ecosistema per lo sviluppo sostenibile, in cui atenei, enti pubblici di ricerca e partner privati promuovono idee e progetti imprenditoriali legati al tema della transizione ecologica e alla diffusione di soluzioni green”.

Mobilità e innovazione

L’Emilia-Romagna si contraddistingue, ovviamente, per la sua lunga tradizione nei motori. Non a caso, qui c’è uno dei più importanti distretti industriali e commerciali per i motori, quella che viene comunemente chiamata Motor Valley. Oltre per i grandi marchi, l’Emilia-Romagna si contraddistingue per un certo fermento anche nella ricerca e nell’industria per le componentistiche dedicate al mondo dei motori. Inoltre, questa regione è un terreno più che fertile per promuovere e finanziare progetti che risultino all’avanguardia dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Lo sa bene Enrico Dente, direttore di Motor Valley Accelerator, una realtà sostenuta da Cassa depositi e prestiti che ha il compito di investire nelle start up dell’automotive in Italia. “Poche settimane fa abbiamo annunciato il round di investimenti del 2024 e questo evento è pieno di giovani interessati al mondo dell’imprenditorialità che magari diventeranno titolari di una start up un domani. La nostra presenza qui serve per presentare la nostra offerta e il nostro contributo sia come investitori sia come network. Noi lavoriamo con aziende molto importanti come Ferrari, e il nostro compito è fornire i primi clienti alle start up che offrono tecnologie innovative”. Le aziende finanziate sono diverse e con idee originali: c’è chi ricicla la fibra di carbonio, o chi produce materiali simili alla pelle utilizzando gli scarti delle arance.

Tra queste aziende ci sono anche Novac e Galvani Power. Entrambe sono start up che afferiscono al mondo dell’automotive ed entrambe sono nate grazie al progetto TAAC dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Si tratta di un “innovativo percorso di formazione accademica all’imprenditorialità specifico per il settore automotive, TACC – Training for Automotive Companies Creation”. Il programma, come scrive il sito dedicato, è rivolto “a chi vuole capire, studiare, ma soprattutto cimentarsi con l’imprenditorialità e l’innovazione nel settore automotive”.

Novac, ad esempio, è probabilmente il primo progetto nato grazie al programma di Unimore. La start up, come racconta il ceo Matteo Bertocchi, produce “super condensatori, ovvero un accumulatore di energia molto più potente di una batteria e che garantisce un boost di energia ulteriore. Solitamente si accoppia con una batteria, me è un’operazione difficile. Per questo abbiamo posizionato i condensatori sulla superficie del veicolo, in modo da non occupare ulteriore spazio all’interno del veicolo. Abbiamo iniziato con il motor sport, ma l’applicazione va dalle barche fino ai veicoli per lo spazio”. Al momento, dice Bertocchi, “abbiamo raccolto finanziamenti per più di un milione di euro, tra cui quelli Cassa depositi e prestiti tramite Motor Valley Accelerator”. La specialità, dice ancora il giovane ceo, è che nonostante l’età e lo ‘status’ da studenti, la via dell’imprenditoria è resa più facile dai contatti del programma TAAC e di Motor Valley Accelerator.

Una similitudine, questa, con la Galvani Power. Come facilmente intuibile dal nome, l’azienda è specializzata in energia. Produce “batterie modulari agli ioni di litio per soddisfare la domanda di applicazioni off-highway e di nicchie settoriali”. Tradotto: l’azienda produce pacchi modulari di batterie per auto per aziende con meno capacità di colossi dell’auto elettrica, come ad esempio Tesla. “Abbiamo pensato ad un modello per sviluppare pacchi batteria differenti per diverse aziende – dice il fondatore, anche lui molto giovane, Marco Mostarda –. Il tutto è guidato da un software che ci aiuta a mettere insieme le specifiche del cliente con le nostre capacità, partendo dal design del pacco batteria fino alla produzione”.