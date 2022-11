Startup innovative, Bologna "sesta in Italia": 358 neoimprese spinte da Cna

Crescono le startup innovative bolognesi targate Cna: sono 358, quindi 13 in più rispetto allo scorso anno, al punto che la città delle Due torri diventa la "sesta in Italia" per numero di questo tipo di imprese. Se n'è parlato alla sesta edizione del premio Cambiamenti, nella sala convegni di palazzo De' Toschi, dove si sono candidate altre 44 neoimprese bolognesi che, adesso, sperano di superare la selezione regionale (28 novembre) verso la finale di Roma (15 dicembre). Intanto, hanno superato il primo step locale verso le prossime tappe tre startup in particolare.

Chi ha superato lo step locale: MyLime, Outsider e Pack

Si parte con MyLime, che ha sviluppato una piattaforma B2B, basata su blockchain, in grado di creare il passaporto digitale del prodotto durante il suo intero ciclo di vita (fabbrica, vendita, post-vendita) raccogliendone tutte le informazioni (alfanumeriche, audio, foto, video). C'è anche Outsider, neoimpresa che ha sviluppato un'applicazione mobile che fornisce agli studenti tutte le informazioni di cui possono avere bisogno quando si trasferiscono in una nuova città, e non manca Pack, azienda che ha realizzato un "mentoring software" per fare "retention": ovvero, trattenere i propri dipendenti all'interno dell'azienda, in grado di abbassare del 31% i costi del turnover nelle pmi tra i 50 e i 250 dipendenti.

"Fare impresa- commenta Martina Stanzani, presidente Giovani Imprenditori di Cna Bologna- è il modo per dimostrare il proprio valore e per creare lavoro e occupazione. Quest'anno le neoimprese del premio Cambiamenti Cna sono davvero interessanti. Tre le caratteristiche che sono emerse: la grande attenzione verso il mondo digitale, la sostenibilità ambientale e l'inclusione sociale".