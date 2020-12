Vendita Stefanel, spunta il nome dell'imprenditore bolognese Alberto Vacchi

Insieme ad altri imprenditori anche Alberto Vacchi - alla guida di Ima Spa ed ex presidente Unindustria Bologna- parteciperebbe alla cordata che ha presentato una offerta per alcuni asset di Stefanel in amministrazione straordinaria. E' quanto anticipa il Sole 24 Ore .

La pertecipazione dell'imprenditore bolognese sarebbe puramente a titolo personale, senza dunque il coinvolgimento dell'azienda ozzanese. L'offerta della cordata sarebbe alternativa a quella presentata da OVS annunciata dall'amministratore delegato Stefano Beraldo. Per oggi è in programma un incontro al ministro dello Sviluppo per fare il punto sulle offerte per il salvataggio della azienda di abbigliamento Stefanel.

Chi è Alberto Vacchi

Nominato cavaliere del Lavoro nel 2018, è presidente dell'azienda di famiglia Ima Spa dal 2007ì. L'impresa ozzanese è leader mondiale nella produzione di macchine per il confezionamento del tè e tra i maggiori operatori mondiali nelle macchine per il packaging di prodotti farmaceutici, cosmetici e alimentari.

La storia di Vacchi nell’Associazione degli Industriali bolognesi è iniziata nel 2004 come membro del comitato di presidenza che finalizzò l’accordo di fusione con Api Bologna. E’ stato presidente del Consorzio Energia dell’associazione (2004-2010) portando il consorzio.

E’ stato anche il numero uno di Confindustria Emilia e al vertice di Unindustria Bologna . Nel periodo 2012-2014 è stato vicepresidente della Fiera di Bologna