Anche gli stranieri cercano casa in città: americani in testa

Gli stranieri che vogliono acquistare casa a Bologna sono in forte aumento. Le richiesta sono salite del 133,33% negli ultimi tre anni e, fra gennaio a novembre 2023 - rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso - ha ottenuto un picco di + 75%.

“Un dato certamente positivo - commenta Simone Rossi, cofondatore del portale Gate-away.com - Bologna è una città in continuo movimento e ha tutte le potenzialità per poter crescere di più. A determinare la visibilità nei confronti di acquirenti immobiliari di tutto il mondo sarà la capacità della città di promuoversi e sicuramente la presenza sempre maggiore di agenzie che investiranno nel segmento mercato estero”.

Lo rivela Gate-away.com, il portale immobiliare dedicato agli acquirenti esteri che vogliono acquistare casa in Italia. Ad aumentare l'appeal della città delle due torri potrebbe essere la buona qualità della vita, riconfermata dall'indagine del Il Sole 24 Ore pubblicata nei giorni scorsi.

Negli ultimi tre anni, spiega il portale, è cresciuta del 200% la richiesta degli statunitensi per immobili nel capoluogo emiliano. Quindi in questi ultimi tre anni sono arrivate principalmente dagli Stati Uniti 42,86% (sul totale delle richieste) e con un balzo triennale del 200%, seguono gli stranieri in Italia al momento della richiesta (14,29%); il Regno Unito (10,71%), Francia (7,14%) e Svezia (7,14%).

Il tipo di immobile richiesto

Per quanto riguarda la tipologia di immobile, l’85% ha cercato un appartamento, il 14,29% una casa. Il portale ha registrato un nuovo trend in ascesa che riguarda la categoria Loft/Attico (+200% a/a). La domanda immobiliare degli stranieri su Bologna ha riguardato proprietà completamente ristrutturate (82,14% sul totale) e di 120 metri quadrati (50%).

La fasce di prezzo sono così suddivise: 250- 500 mila euro (28,57%); 500 mila- 1 milione (25%); oltre 1 milione (25%); 100-250 mila (21,43% con una crescita anno su anno di +28,57%).