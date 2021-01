Superbonus 110%, la vicesindaco: "A Bologna sarà applicato"

Mentre non si placano le polemiche sul regolamento edilizio del Comune di Bologna, che, denunciano le associazioni del settore edile, renderebbe complicato accedere ai benefici previsti dal Superbonus 110%, la vicesindaco e assessore all'Urbanistica di Palazzo D'Accursio, Valentina Orioli, conferma: "Il superbonus 110% a Bologna verrà applicato".

Intanto Orioli ha convocato per il 26 gennaio il tavolo tecnico con gli ordini e i collegi professionali per fare il punto e definire la giusta interpretazione del regolamento comunale per ottenere il credito d'imposta sui lavori di efficientamento energetico e sismico degli edifici.

"Ci piace leggere la notizia che anche a Bologna si potrà applicare il Superbonus e ci piace pensare che la vicesindaco abbia compreso che le guerre ideologiche portate avanti senza buon senso fanno male in primis alla città che a coloro che 'giustamente' si stanno opponendo ad un nuovo regolamento che tende a rendere impossibili interventi innovativi e moderni che solo questa giunta conservatrice sta in tutti modi cercando di imporre nella nostra citta'", insiste dal fronte delle proteste la capogruppo della Lega a Palazzo D'Accursio, Francesca Scarano. "Queste norme non potranno fermare per molto tempo il desiderio di innovazione di una citta' che da troppo tempo volge sempre lo sguardo al passato e non riesce a guardare al futuro con progetti innovativi e comunque necessari e non piu' procrastinabili. Seguiremo attentamente il confronto, seppur tardivo, promesso agli ordini ed ai collegi per vedere a quali risultati effettivi portera'", assicura la consigliera comunale del Carroccio. (Dire)