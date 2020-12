La verità sul Superbonus al 110%: "Opportunità per i cittadini, ma attenzione alle facili illusioni"

Il superbonus del 110% per la riqualificazione energetica degli edifici è stato prorogato e se ne potrà beneficiare ancora per tutto il prossimo anno e grazie a Recovery Fund e Next Generation EU andrà oltre al privato e riguarderà anche l'housing sociale. Fra i temi più battuti alle ultime riunioni di condominio e sempre oggetto di dubbi e incertezze su burocrazia e fattibilià, gli effetti di questo bunus risultano ben visibili dal numero di cantieri in città. Un po' di chiarimenti li abbiamo chiesti a Segretario Generale Confartigianato Bologna Metropolitana Amilcare Renzi: quando sì e quando no? A chi appoggiarsi? Quale l'impatto sul settore e quando non se ne ha diritto?

Superbonus in sintesi: cos'è, quanto tempo abbiamo e per quali interventi

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Interessa sia le persone fisiche che i condomini.

Ammodernamento e sostenibilità: "Stimolante per i condomini e utile per l'ambiente"

Renzi, ci spiega per bene il Superbonus al 110% visto che ci sono tanti dubbi sull'accesso a questo credito? "Prima di tutto si tratta di un'opportunità sia per i cittadini che per le imprese. Il comparto edile ha già pagato a caro prezzo la crisi precedente e c'era bisogno di un colpo di remi, ma il nostro Paese ha anche tanto bisogno di un ammodernamento del residenziale, non solo in termini di abbellimento ma soprattutto di sostenibilità. Questa misura per molti è un'ottima occasione di lavoro e il mercato si è riaperto grazie alla proroga decisa dal Governo, che estende la possibilità di usufruirne entro il prossimo anno, il 2021. Teniamo bene presente che i fondi che ci riserverà questo speciale bonus saranno finalizzati al green e si risparmierà non solo a livello ambiantale, ma anche sulle bollette".

Cantieri in città, prova che sono in molti a usufruirne..."Molti cantieri sono partiti e sono ancora in fase di completamento. Le associazioni sono riuscite a strutturarsi e abbiamo aperto uno sportello dedicato per dare informazioni e fare consulenza non solo alle imprese e ai privati, ma anche agli amministratori di condominio. Fondamentale l'intervento di tecnici specializzati".

Quali sono le domande più frequenti che vi vengono poste a proposito di Superbonus? Quali sono le vostre risposte? "Faccio qualche esempio concreto. Devo sistemare gli infissi, riesco ad accedere al 110% o forse solo a una fascia meno agevolata? Devo sostituire solo la caldaia, potrò avere qualche vantaggio? Differenza tra monofamiliare e bifamiliare? La risposta generale che posso dare è che davvero ogni caso è a sè. Attenzionerei però sull'illusione facile che con un modesto intervento si possa beneficiare del superbonus, ma non è così".

Le imprese, a dire di molti, hanno dei calendari molto fitti e risulta difficile al momento riuscire a prenotare dei lavori in tempi stretti...Furbetti: c'è chi tenta delle scorciatoie o degli escamotage per accere al supebonus anche se non ne ha le caratteristiche? "Le piccole imprese del settore edile sono state molto coinvolte, ma la proroga aiuterà la programmazione dei lavori. No, nn c'è spazio per i furbi".

Cos'è il superbonus, come funziona e quando è applicabile

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. L'Agenzia delle Entrate spiega che queste nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus). Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento dell’8 agosto 2020.

A chi interessa il Superbonus? Condomìni; persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento; Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing"; cooperative di abitazione a proprietà indivisa; Onlus e associazioni di volontariato; associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Il Superbonus spetta in caso di: interventi di isolamento termico sugli involucri, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Interventi aggiuntivi: oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di interventi di efficientamento energetico; installazione di impianti solari fotovoltaici; infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

I vantaggi del Superbonus

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore: dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti); di istituti di credito e intermediari finanziari. I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.