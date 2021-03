Tari in due rate anche per il 2021, l'assessore Conte: "Intercettare i soggetti più fragili"

A Bologna anche nel 2021 si potrà pagare la Tassa sui rifiuti (Tari) in due rate, anche se rimane la possibilità di farlo in un'unica soluzioni, spostando il pagamento a dicembre. si discuterà questa settimana in Comune a Bologna l'idea presentata questa mattina dall'assessore che ha illustrato ai consiglieri comunali una delibera che, a suo parere, va a "raffinare" il pagamento della Tari in città.

Come spiega Conte, a differenza dell'anno scorso, nel 2021 si potrà di nuovo scegliere di pagare la tassa in due tranche, una entro il 30 giugno e la seconda entro il 2 dicembre. Rimane valida però la possibilità di pagare tutto in un'unica rata, a giugno, ma anche a dicembre, senza alcuna mora o costo aggiuntivo.

L'orientamento della Giunta comunale è di "intercettare i soggetti più fragili- spiega Conte- considerando che siamo tutti fragili e che la pandemia ha colpito tutti quanti abbiamo inserito una serie di categorie in più tra le scontistiche della Tari".

L'assessore al bilancio, DavideConte spiega che, grazie ad un lavoro con la Giunta e con le associazioni di categoria, è stato possibile andare ad intercettare delle "filiere magari non coinvolte direttamente ma indirettamente, in quanto collegate a settori di mercato particolarmente fragili" e colpiti fin dall'anno scorso dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria. Per l'assessore, la Tari e tutte le agevolazioni ad essa collegate "non devono essere viste come un semplice strumento di sostegno allo sviluppo delle imprese, ma mi preme evidenziare che se da un lato è di sicuro un aiuto per le imprese, dall'altro risponde ad un principio di equità che va ad intercettare il più possibile i soggetti più deboli". Tra i nuovi settori inseriti c'è, ad esempio, quello degli allestimenti fieristici, ma anche per gli impianti sportivi e le palestre la percentuali di 'aiuto' aumenta dal 40 al 50%.