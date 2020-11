Terna Rete Italia ed E-Distribuzione per la sicurezza del sistema elettrico nazionale

"E-Distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia - Area Centro Nord – Esercizio Rete Emilia Romagna comunica che, domenica 15 Novembre 2020, nei comuni di Bologna e Casalecchio di Reno, si terrà una “Prova di riaccensione” necessaria al fine di testare le procedure di emergenza del sistema elettrico nazionale per assicurare il massimo dell’efficienza e rapidità nella ripresa del servizio elettrico in caso di blackout. La prova, prevista dal Codice di rete e coordinata da Terna, coinvolgerà tutti i civici delle vie sotto elencate all’interno della fascia oraria dalle ore 8:00 alle ore 12:00; in tale lasso di tempo saranno eseguite delle manovre di assetto della rete elettrica di trasmissione e di distribuzione, per consentire l’avvio di centrali di produzione convenzionale che potranno generare delle momentanee interruzioni del servizio elettrico, sia sulla rete di Media Tensione che sulla rete di bassa tensione, della durata di pochi minuti.

Durante le attività, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto, E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori e di non commettere alcuna imprudenza, contando sull’assenza di elettricità.

Per informazioni o per la segnalazione guasti potete rivolgervi al numero verde 803500 oppure impiegare l’app gratuita “Guasti e-distribuzione”.

Vi ringraziamo per la cortese collaborazione"

Comune di Bologna: tutti i civici delle seguenti vie (ordine alfabetico)

A. Aglebert, A. Guidotti, A. Modigliani, A.Bergamini, A. Grandi, A. De Carolis, A. Banchieri, Agucchi, Albergati F.Sco, A. Einstein, A. Calda, A. De Ambris, A. Capitini, A.Cividali, A.Ognibene, A.Scorzoni, A.Volta, A.Samoggia, A.Vespucci, A.Costa, A.Ruffini, Anna Frank, A.Marabini, A.Aldini, A.Canaletto, A. Mancini, A. Zannoni, A. Zoccoli, A. Usod, A. Altobelli, A. Zucconi, A. Spadini, A. Lucchini, A. Colombi, Asiago, A. Pulega, Aurelio Saffi, B. Ramenghi, Bainsizza, Bambaglioli, B. Cesi, Bartolomeo Da V, Battindarno, Bellinzona, Benvenuto Tisi, Berretta Rossa, Borghese Giang., Brigate Partigiane, Brodolini G., B. Buozzi, B. Monterumici, Buonarroti, Caduti Casteld, C. Prampolini, Camonia, C. Collodi, C. Darwin, C. Zucchi, Casaglia, Casteldebole, Cimabue, C. Treves, C. Bonazzi, Col Di Lana, Coriolano Vighi, Corsica, C. Varolio, Da Pizzano Cristina, Dal Lino, Dalla Volta, Dalmonte Marino, D. Benazzi, Decumana, Dei Carrettieri, Del Beccaccino, Del Cardo, Del Carso, Del Chiu, Del Giacinto, Del Giglio, Del Lazzaretto, Del Meloncello, Del Milliario, Del Pane, Del Partigiano, Del Timavo, Del Triumvirato, Dell Isonzo, Dell Ospedale, Della Barca, Della Certosa, Della Crocetta, Della Ferriera, Della Filanda, Della Ghisiliera, Della Grazia, Della Guardia, Della Pace, Della Viola, Delle Tofane, Dello Scalo, Dello Sport, Demetrio Martinelli, Di Dalmasio Lippo, Di Monte Albano, Di Ravone, Di San Luca, Di Villa Pardo, Di Vittorio, D. Bianchini, Don Luigi Sturzo, Don Orione, Dosso Dossi, Dotti, D. Boninseg, D. Galimberti, E. Brizio, Egnazia, E. Danti, E. Bernardi, Emilia Ponente, Enio Gnudi, Enrico Fermi, E. De Roberti, E.Malatesta, E. Bidone, E. Curiel, F. Baracca, F. De Pisis, F. De Rosa, F. Chopin, F. Battaglia, F. Cavallotti, Fer. Magnani, F. Fortuzzi, F. Turati, F. Del Cossa, F. Guardi, F. Orioli, F. Orsoni, F. Petrarca, F. Roncati, F. Zanardi, F. Milani, G. Crocioni, G. Giacobbi, G. Pacchioni, G. Segantini, G.P. Martini, G.Ppe Di Vagno, G. Bottrigari, G. Fioresi, G. Sozzi, Ghiselli, G. Pallotti, G. Cervi, G. Onofri, G. La Pira, Giorgione, Gioseffo Dal So, Giotto, G. Bernardi, G. Boccaccio, G. Cerbai, G. Chiarini, G. Da Ver, G.Fattori, G. Spataro, Giovanni Xxiii, Girolamo Borselli, G. Marcovigi, G. Donati, G. Galletti, G. Tellera, Gorizia, Graziadei Antonio, Graziani, Gualandi, Guardassoni, G. Pizzirani, Innoc.Malvasia, Innoc. Da Imola, Irma Bandiera, I. Newton, Ivo Lollini, Lemonia, L. Da Vinci, L. Tolstoi, L. Grossi, Levante Asse Co, Licinia, L. Gucci, L. Zambeccari, Lorenzetti, L. Pasinelli, L. Sabatini, L. Breventani, L. Busi, L. Valeriani, Malta, M. Polo, M. Bastia, Martello, Martini G, Marzabotto, Masaccio, Melloni Giov Batt, Melozzo Da Forli, Menabue Estro, M. Cervantes, Michetti, Milani Fulvio, Montefiorino, Montello, Montenero, Mozart, Muratori P., Naldi Jodiche, Nanni Paolo Costa, Nasalli Rocca, N. Copernico, N. Dell Abate, N. Bertocchi, N. Bixio Scota, N. Baldini, O. Guerrini, O. Vancini, Oslavia, P. Togliatti, P. Bentivoglio, P. Veronese, Paride Pasquali, Pasubio, Perti, Petronio Fancelli, Piave, P. D Frances, P. Burgatti, P. Busacchi, P. Cantinelli, P. De Coubertin, P. Gamberini, P. Pelotti, Pio Panfili, Podgora, Pomponia, Porrettana, Porta D Azeglio, Prati Di Caprara, Prospero Fontana, Q. Di Marzio, Raffaello Sanzio, Ragazzi Del 99, Rappini, R. Fava, R. Wagner, R. Rigola, R. Ruscello, R. Audinot, R. Marchioni, R. Grieco, Sabotino, Sacco E Vanzetti, San Pio Quinto, S. Botticelli, Saragozza, Silvestro Lega, Speranza, Stanislao Mattei, T. Alderotti, Telemaco Signorini, Tintoretto, T. Vecellio, Tolmino, Torricelli, Tosi Bellucci, U. Boccioni, U. Brunelli, U. Terracini, Valdossola, Valeria, Vallescura, V. De Gama, Ventuno Aprile 1945, Vitale Da Bologna, V. Volterra, Vitt. Lager Nazisti, Vittoria, Vittorio Veneto, Volontari Liber, Wiligelmo.

Comune di Casalecchio di Reno: tutti i civici delle seguenti vie (ordine alfabetico)

Badia, Bandiera Flli, Bandiera Irma, Bassi, Bastia, Bixio, Brigata Bolero, Caboto, Calari, Canonica, Canonici Renani, Caravaggio, Carbonari, Carducci, Carracci, Cavour, Colombo, Coppi, Corridoni, Cristoni, Curiel, Dante, D Azeglio, Don Minzoni, Esperanto, Francia, Frank, Galilei, Garibaldi, Gaspari, Giovanni Xxiii, Guercino, Guinizelli, Isonzo, Jacchia, Lavoro, Lercaro, Macabraccia, Magellano, Malavasi, Malta, Mameli, Manin, Marconi, Marcovigi, Marroni, Martiri Liberta, Martiri Colle A, Martiri Italicu, Martiri Pza Fon, Masetti, Matteotti, Mazzini, Mille, Minghetti, Moro, Musolesi, Oriani, Pascoli, Petrarca, Piave, Porrettana, Primo Maggio, Righi, Rossa, Rosselli, Rossini, Saffi, Sandri, Serenari, Sozzi, Dello Sport, Testoni, Toti, Tripoli, Tunisi, Venti Settembre, Venticinque Apr, Verdi, Vespucci, Volta, Zampieri