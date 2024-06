Tram in centro storico: i primi 150 mila euro per gli esercizi commerciali

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Prima tranche di risorse per gli esercizi commerciali interessati dai cantieri nel centro storico. È stato pubblicato il bando che, per la sola area Palasport e Ugo Bassi: 150 mila euro, rivolte agli operatori economici presenti lungo il tracciato della Linea Rossa, tra cui la sospensione del canone per l’occupazione del suolo pubblico e la riduzione del 50% della tassa rifiuti.

Le zone coinvolte

La nuova misura è rivolta sia ai negozi direttamente affacciati sull’area di cantiere - via San Felice, via Riva di Reno, via Lame e via Ugo Bassi –, sia agli esercizi situati nelle zone limitrofe, ma interessati indirettamente dai lavori.

Chi è ammesso al bando

Sono ammesse al bando tutte le attività in sede fissa (esercizi di vicinato), quelle di somministrazione di alimenti e bevande, senza escludere artigiani e fornitori di servizi. I contributi potranno essere utilizzati nella riqualificazione di locali e arredi o nella realizzazione di interventi per garantire accessibilità, sicurezza, pulizia e cura delle aree esterne comuni. I fondi possono inoltre essere investiti per iniziative di animazione e per creare servizi a vantaggio di clienti.

Come funziona

Le manifestazioni di interesse – in forma singola o aggregata - devono essere presentate entro le 23.59 del 5 luglio 2024. L’erogazione del contributo non potrà superare i 10 mila euro a progetto per le istanze pervenute in forma aggregata, mentre per quelle individuali il tetto è di 5 mila euro per chi affaccia sul tracciato e di 4 mila euro per chi ha sede nell’area più ampia di impatto (vedi mappa allegata). In ogni caso, per tutti gli aventi diritto il finanziamento concesso non potrà superare il 90% delle spese sostenute e rendicontate.



Per bar e ristoranti è previsto il parziale rimborso, fino a 2 mila euro, delle spese sostenute per la rimozione o lo spostamento dei dehors, che potrà sommarsi al finanziamento riconosciuto al progetto presentato in forma singola.