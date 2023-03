Bologna riparte dal turismo. I numeri lasciano ben sperare

Cresce il turismo nel capoluogo emiliano. La fotografia dei flussi e i pronostici futuri arrivano da Mattia Santori, consigliere comunale con delega al Turismo e presidente di Territorio turistico Bologna-Modena, per il quale i presupposti perchè il 2023 sia un anno record "ci sono tutti". Santori e la delegata alla Cultura del Comune e della Città metropolitana di Bologna, Elena Di Gioia, hanno presentato ieri i dati consuntivi relativi a turismo e cultura per il 2022. Ma intanto c'è la possibilità di guardare anche alle cifre dei primi mesi del 2023 e "il tasso di occupazione delle camere è già al 66% contro il 40% dell'anno scorso", segnala Santori: quindi "se già le analisi sul turismo dicono che questo sarà un anno record per l'Italia, noi riusciamo a confermare" a livello locale.

"Formula Bologna"

Rispetto al 2023 "già questi primi mesi aprono un orizzonte molte importante", sono le parole Di Gioia, come riferisce l'agenzia Dire. "La formula di Bologna è quella delle grandi mostre di qualità, con una grande competenza curatoriale dei nostri musei e in un clima di festa culturale permanente", in grado di "proporre grandi eventi di qualità in maniera diffusa e autentica". Questo all'interno di "in clima culturale e creativo che vogliamo sempre più diffuso nella città e nella città metropolitana- aggiunge Di Gioia- che è la grande scommessa anche nel potenziamento di itinerari culturali e artistici che sappiano dare voce al territorio e al paesaggio grazie alla forza dei linguaggi artistici e culturali".

Numeri turismo in città

Dunque dal punto di vista dei flussi turistici, Bologna si mette alle spalle la pagina nera del Covid. Nel corso del 2022 gli arrivi sono stati complessivamente un milione e 447.619 per un totale di tre milioni e 74.763 pernottamenti: "Numeri in linea, anche se non ancora pari, rispetto al 2019", si legge nel dossier diffuso da Comune, Bologna Welcome, Territorio turistico Bologna-Modena e Camera di commercio. Una "situazione analoga" si registra a livello metropolitano con due milioni e 68.848 arrivi e quattro milioni e 591.313 pernottamenti. Rispetto al 2019, in realtà, prevale ancora il segno meno: sia per il capoluogo (-9% di arrivi e -4% di presenze) che per l'area metropolitana (-14% e -5%). Ma escludendo i primi tre mesi dell'anno scorso, ancora segnati dall'emergenza sanitaria, "il numero di pernottamenti risulta addirittura superiore (+3%) sia nel capoluogo che a livello metropolitano (+2%) rispetto allo stesso periodo del 2019", viene evidenziato nello studio. A livello di provenienze, "di particolare rilievo sono state le performance di statunitensi e spagnoli, aumentati rispettivamente di nove e 12 punti percentuali rispetto al 2019. Registrati molti arrivi anche da Germania, Regno Unito, Francia, Belgio e Svizzera", continua il report. Positivo anche il trend del tasso di occupazione alberghiera, passato dal 67,6% del 2019 al 68,4% del 2022: tendenza che si consolida nel periodo tra aprile e dicembre, dove il dato 2022 tocca il 75,9% contro il 69,3% del 2019. E salgono anche le tariffe: il ricavo medio delle camere d'albergo è passato dai 90 euro del 2019 ai 104 del 2022; dato, quest'ultimo, che si scompone in 92 euro per i visitatori italiani e 120,8 per quelli stranieri. In ambito extra-alberghiero, invece, si passa da 95 a 128 euro.

Boom Appennino e ritorno dei turisti stranieri

I dati del 2022 "raccontano di un indice altamente positivo", rimarca Di Gioia, sintetizzando così lo spirito con cui i visitatori si approcciano alla città: "Vengo a Bologna perchè è autentica". Tra i diversi numeri, "un dato molto positivo è quello dell'Appennino", afferma Santori: la montagna infatti "recupera tanto quanto gli altri sub-ambiti ed è un ottimo segnale". Allo stesso tempo, sul fronte delle provenienze "ricominciamo a vedere un ritorno alla normalità: cioè un turista su due- segnala Santori- viene da fuori Italia, è l'investimento fatto negli ultimi dieci anni". Come fatto negli ultimi anni, ora "dobbiamo continuare a lavorare sul tema dell'organizzazione della destinazione: la vera differenza tra una città e le altre è l'esperienza che si fa vivere al turista", perchè tramite questa "si lascia più ricchezza sul territorio e soprattutto si genera l'effetto passaparola", afferma Patrick Romano, direttore generale di Bologna Welcome. "Bologna è una città che ha saputo fare dell'organizzazione e della propria ricca offerta turistica culturale la sua cifra ", aggiunge in una nota il presidente di Bologna Welcome, Franco Baraldi: "Entrambi fattori che hanno contribuito ad aumentare i flussi turistici e a rendere la città un punto di riferimento anche per il segmento leisure". I dati raccolti sull'anno appena trascorso "dimostrano che anche i turisti hanno compreso e apprezzano il valore culturale della città- sottolinea Baraldi- e noi continueremo a lavorare in questa direzione per renderla ancora più accogliente e attrattiva".