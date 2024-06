Bologna 'smart city' conquista sempre più turisti stranieri

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Bologna sempre più amata dai turisti e tecnologica. È questa la fotografia del capoluogo emiliano che esce dal rapporto del 2024 'Il turismo culturale in Italia' di The Data Appeal Company che registra l’andamento del turismo nel nostro Paese, misurando in gradimento da zero a 100.

L'Italia è la seconda destinazione per presenze in Europa. Un'Europa che si posiziona in testa alle destinazioni 2024 e 2025 per crescita dei pernottamenti, dove l'Italia registrerà un +15%. Lombardia, Lazio, Veneto e Toscana sono le principali mete del turismo internazionale, seguite da vicino anche dall’Emilia-Romagna.

La ricchezza del patrimonio culturale è il driver principale di scelta per il turista che visita l'Italia (24%), seguita dalle bellezze naturali (20%). Dopo le mete classiche, come Roma, Milano, Napoli e Venezia, nel Gran Tour dei viaggiatori contemporanei in Italia si sono affermate ormai da tempo altre città. Tra queste c’è Bologna, appunto, ma anche Modena, Genova, Torino, Trento e tante altre.

Le regioni più visitate per le mete culturali

Le regioni maggiormente interessate dalla spesa internazionale per vacanza culturale sono state Lazio con circa 5 miliardi di euro, Veneto con quasi 2,9 miliardi di euro, Toscana con 2,7 miliardi di euro, Lombardia con oltre 1,2 miliardi e Campania con circa 890 milioni di euro. Queste 5 regioni insieme hanno rappresentato l'81,3% della spesa totale per vacanza culturale degli stranieri.

Roma spicca come principale destinazione turistica d'Italia con 27 milioni di visitatori nel 2023. Secondo il rapporto del 2024 'Il turismo culturale in Italia' di The Data Appeal Company, Roma registra il Sentiment Score delle attrazioni culturali più alto, di oltre 93/100, in vetta alle città italiane. L’attrazione più visitata resta il Parco archeologico del Colosseo con più di 7,56 milioni di accessi.

Le Olimpiadi Milano Cortina 2026

Anche i viaggiatori che cercano attività sportive sono in crescita e le Olimpiadi Invernali di Cortina 2026 porteranno senza dubbio un grande introito. Attualmente, le regioni maggiormente interessate al turismo sportivo sono quelle del Nord-est, dove si concentra il 46,6% della spesa (48 milioni di euro), con il Trentino-Alto Adige in testa (28 milioni di euro). Nei comuni di Milano, Cortina, Bormio e Livigno, secondo quanto stimato dalla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, il business dei settori più direttamente coinvolti con le Olimpiadi invernali 2026 sarà di 14 miliardi di euro.

Il turismo legato allo shopping

Continua anche la crescita dello shopping tourism: nel 2023, sono stati 2,1 milioni i turisti che hanno scelto l'Italia per una vacanza all'insegna dello shopping (+7% rispetto al 2019). Secondo Risposte Turismo, nel 2025 il numero di outlet village e department store attivi nel nostro Paese sfiorerà quota 100. Via Montenapoleone a Milano sale nel 2024 al secondo posto nella classifica mondiale per valore retail per metro quadro (18 mila euro, +31% rispetto al 2019). Le città più associate allo shopping da questo segmento della domanda sono, in quest'ordine: Roma, Milano, Napoli, Venezia e Firenze

A tutto green

L’Emilia-Romagna, con Bologna in testa, sono molto apprezzate per il benessere, la buona cucina e il turismo green. In vetta alla classifica, anche come meta di matrimoni ed eventi, c’è sempre la Toscana affiancata dalla Puglia. Per quanto riguarda la tipologia di turismo per regione, l'Abruzzo è la meta principale del turismo green, il Lazio per i viaggi di lavoro, l'Emilia-Romagna per il turismo sportivo e il Trentino-Alto Adige e la Campania per il cicloturismo.

Bologna 'smart city' altamente tecnologica

Anche la tecnologia è fondamentale per l’offerta turistica e le smart city possano rappresentare l'ambiente ideale per dispiegare le potenzialità delle innovazioni tecnologiche nel settore turistico. In questo contesto, il ranking ICityRate 2023 classifica Bergamo, Firenze, Milano e Modena come le città italiane 'leader dell'innovazione', tallonate da Bologna, Genova, Torino, Trento, Venezia. Bene anche Cagliari, Cremona, Padova, Roma Capitale, Monza, Parma e Vicenza. Insieme, compongono il gruppo delle 16 città 'altamente digitali', con punteggi superiori ai 65/100 nei tre rating.

Il report evidenzia anche nuove tipologie di turista in aumento: gli open air seeker, viaggiatori alla ricerca di esperienze autentiche e immersive nella natura; gli active challengers, appassionati di sport e attività' estreme, i gourmands, che apprezzano l'autenticità' di ogni piatto e il legame con la cultura alimentare local e gli historians, amanti dell'arte e della cultura che cercano non solo luoghi, ma esperienze culturali profonde e coinvolgenti.