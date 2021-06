Tornano i turisti in città, Vottero: "Senza studenti, mancano baristi e camerieri"

In città si rivedono i turisti, ma non i lavoratori di ristoranti, pub e hotel. Mancano gli studenti, che rappresentavano un bacino a cui attingere e in molti rimane la convinzione che il settore turistico offra spesso contratti 'in nero'. "Oltre un anno di crisi, con chiusure indiscriminate per mesi, hanno gettato discredito su tutta una categoria, ora considerata a rischio e non più allettante per i lavoratori. In più tutte le dicerie che ruotano intorno al nostro lavoro non fanno altro che disincentivare le persone. Ad esempio, credere che oggi un ristoratore possa inserire nel suo staff dipendenti 'in nero' non è plausibile. Si correrebbero troppi rischi, legati ai numerosi controlli o anche semplicemente a un possibile infortunio in cucina", denuncia Vincenzo Vottero, presidente della Fipe-Confcommercio Ascom Bologna.

"Lavorare per bar o ristoranti ha sempre rappresentato per gli studenti, in particolare fuori sede, un buon metodo per arrotondare e nello stesso tempo i ragazzi per noi erano una risorsa importante. Con la didattica a distanza tutto ciò è venuto ovviamente meno", spiega lo chef. "Lo stesso è accaduto per tanti lavoratori che hanno lasciato Bologna per tornare nella propria città d'origine e difficilmente torneranno qui se la pandemia continuerà a creare incertezze", aggiunge il presidente di Federalberghi Bologna, Celso De Scrilli. Bisogna trovare una soluzione per far sì che chi oggi è in cassa integrazione o si sostiene con la Naspi torni a cercare lavoro, per rivitalizzare il mercato e creare nuove opportunità di impiego", è l'appello di Vottero. "Inoltre, va abbassato il costo del lavoro, perché in questo momento le tasse in busta paga pesano per circa la metà rispetto al netto che spetta al dispendente. Se la pressione fiscale fosse più bassa, quindi, gli stipendi sarebbero più alti e ancora più allettanti", sostiene il numero della Fipe. "Iniziano a fare capolino i primi turisti e dopo mesi e mesi di chiusura, si tratta di un bel segnale. Tuttavia con il perdurare di queste politiche assistenzialistiche è praticamente impossibile trovare personale tanto da inserire in portineria quanto in sala o ai piani", rincara la dose De Scrilli. "E' necessario che vengano approntati meccanismi di ripartenza anche per il comparto del mondo del lavoro per permettere alle aziende, già duramente colpite, di poter rientrare sul mercato contando su personale capace e competente", conclude il numero uno degli albergatori.

E poi c'è lo sblocco dei licenziamenti che non avrà un impatto pesante in Emilia-Romagna, almeno secondo il presidente regionale di Confindustria, Pietro Ferrari: "Se lo chiamassero blocco assunzioni, non ne parlerebbe più nessuno", è il paradosso di Ferrari, che cita il ministro del lavoro, Andrea Orlando, per ridimensionare il problema. "Stiamo parla di ipotetiche 60-90.000 persone che potranno ricorrere alla cassa integrazione. Il vero tema è la riorganizzazione del sistema degli ammortizzatori sociali. Il problema del blocco dei licenziamenti è diventato una bandiera politica. Per l'Emilia-Romagna non ci saranno problemi. Questa è la realtà", conclude Ferrari. (dire)