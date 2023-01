Inaugura 'Tutti i gusti', il "nuovo modo di concepire la mensa aziendale"

La chiusura della mensa e self-service "Il Capolinea" sulla via Emilia alle porte di Ozzano aveva creato malumori. Al suo posto ora una nuova realtà. "La chiusura, nel settembre scorso, della mensa e self-service "Il Capolinea" sulla via Emilia alle porte del paese, aveva creato preoccupazione nei tanti lavoratori occupati nelle aziende del nostro comprensorio industriale che pranzavano giornalmente, in quella mensa, afferma il Sindaco Luca Lelli. Fortunatamente il nostro e' un territorio che ancora attrae gli investimenti e gli investitori e, dopo soli 10 giorni di chiusura, il locale e' stato riaperto". Così aggiorna il Sindaco di Ozzano Luca Lelli sulla nuova attività rilevata dalla società GAMS ristorazione Srl di Anzola dell'Emilia, dove ha la sua sede piu' grande, un punto di ristorazione aziendale self-service dove, giornalmente, vengono serviti oltre 6500 pasti oltre ad un altro punto a Bologna, in zona Arcoveggio, di dimensioni piu' o meno simili a quelli del locale di Ozzano dell'Emilia.

L'investimento di Gams nel territorio

"La GAMS ristorazione e' un'azienda creata da mio padre e che ora porto avanti io cercando di mantenere vivi tutti gli insegnamenti di mio padre - afferma Wainer Risi, titolare della GAMS - Ho deciso di rilevare questa attività di ristorazione aziendale in quanto ho visto, nel territorio ozzanese, delle potenzialità di investimento e di crescita. Siamo partiti con tanto slancio e con tante idee che speriamo di riuscire a realizzare. Il locale internamente e' stato migliorato, ma sostanzialmente mantenuto tale negli arredi. Dove abbiamo deciso invece di investire e' stato, oltre che nelle pietanze servite che sono ovviamente il nostro migliore biglietto da visita, nel personale. Ho richiamato a lavorare in cucina Devis e Fabio che già' avevano lavorato, in passato, per la vecchia gestione, due ottimi professionisti che hanno un ulteriore aspetto che gioca a loro favore ed e' quello di essere due ozzanesi. Mi fa piacere, continua Risi, che chi viene a lavorare qui ci venga col sorriso perche' poi quel sorriso e quella gentilezza li riserverà ai clienti e li farà stare bene. Questi sono alcuni degli insegnamenti di mio padre che cerco di fare miei e di trasferirli ai miei dipendenti.

Da quando abbiamo aperto siamo passati dai 60/70 coperti dei primi giorni agli oltre 500 attuali. In questi giorni abbiamo avviato anche l'esperienza dei "pasti veicolati", vale a dire dei pasti preparati qui nelle nostre cucine e consegnati nelle aziende per la consumazione sul posto dei loro lavoratori. Al momento ne prepariamo circa 300 ma è un numero che vogliamo far crescere in fretta, così come speriamo di riuscire a realizzare i tanti altri progetti che abbiamo in testa per il punto di ristorazione di Ozzano per sfruttare a pieno l'ottima location su una strada di grande passaggio come la via Emilia.

Un'altra scommessa che speriamo sia vincente è quella dell'apertura, proprio oggi, del punto pizza. Anche in questo caso a fare la pizza e' stato richiamato un ex dipendente della precedente gestione",

"Il fatto di aver richiamato, in parte, il "vecchio" personale rientra nella nostra politica aziendale di voler "fidelizzare" il cliente. Vorremmo davvero che chi viene a pranzo da noi si sentisse "in famiglia". Il fatto di aver richiamato a lavorare con noi dei professionisti di Ozzano ed ora di aver fortemente voluto accanto a noi il Sindaco Luca Lelli all'inaugurazione del punto pizza, conclude Risi, e' la riprova della nostra ferma volontà di volerci ben integrare nel tessuto ozzanese", conclude il ristoratore.

Lelli: Un nuovo modo di fare "ristorazione aziendale"

"Ogni apertura o inaugurazione di una nuova attività viene sempre salutata con grande benevolenza dall'Amministrazione comunale. Il nostro impegno per creare e per mantenere alta l'attrattivita' degli investitori verso il nostro territorio è sempre fra le nostre priorità. Ho avuto occasione, nei giorni scorsi, di pranzare a "Tutti i gusti" e ho apprezzato sia il cibo che l'atmosfera che vi si respira. E' un nuovo modo di fare "ristorazione aziendale" molto più curato e dove il personale sa far sentire a "casa" e "fra amici" il cliente. Davvero un bell'ambiente dove passare la pausa-pranzo ed un ottimo servizio messo a disposizione della nostra collettività", conclude il Sindaco.