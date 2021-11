Tutto esaurito all’open day Florim a Mordano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Oltre 150 persone, tra le quali Giuliano Poletti (ex Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), hanno accolto l’invito a visitare il plant produttivo realizzato nel 2017 a fianco della storica sede Cerim, diventata parte del Gruppo nel 1990. Un tour guidato attraverso gli impianti in funzione ha permesso ai cittadini di vedere come nascono le grandi lastre in gres porcellanato e apprezzare l’elevato livello di innovazione raggiunto dall’azienda. Alta tecnologia, macchine integrate a computer, in un ambiente pulito, moderno e bello da guardare e da vivere, grazie anche alla grande vetrata alta 5 metri e lunga 130 metri. Nei 56.000 m2 di coperto, Florim produce le grandi lastre del Gruppo (fino a 320x160 cm, in diversi spessori) che vengono esportate in tutto il mondo utilizzabili a pavimento, rivestimento e oggi anche per rivestire superfici dell’arredo. “Siamo molto felici che così tanti cittadini abbiano accolto l’invito a visitare il nostro stabilimento, fiore all’occhiello dell’azienda e punto di riferimento per l’industria mondiale della ceramica – commenta il Presidente Florim Claudio Lucchese. Con orgoglio abbiamo mostrato, in totale trasparenza, la cura del dettaglio, l’innovazione dei processi e l’attenzione all’impatto ambientale, che contraddistinguono da sempre il nostro modo di fare impresa.” Molto alta la soddisfazione dei visitatori intervenuti, positivamente colpiti dalla fabbrica e dalla volontà dell’azienda di aprirsi al territorio. L’approccio orientato alla trasparenza è tra i fondamenti delle B Corp, aziende che si distinguono per essere sostenibili e rigenerative. Florim, dopo aver cambiato il proprio statuto per diventare Società Benefit a marzo 2020, nel dicembre dello stesso anno ha ottenuto la certificazione B Corp, riconoscimento che si aggiunge a numerose altre certificazioni internazionali. Tra le tante, l’azienda è certificata: UNI EN ISO 9001 per il sistema di gestione della qualità e il miglioramento continuo dei processi, UNI ISO 14001 per la gestione dei processi ambientali, UNI EN ISO 50001 per la politica di gestione energetica e UNI EN ISO 45001 per la salute e la sicurezza dei dipendenti. Ha inoltre ottenuto la certificazione AEO – operatore economico autorizzato.