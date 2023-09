Tyche spa chiude il primo semestre 2023 con un utile netto di oltre 2 milioni di euro e un cet1 pari al 37,4%

Il Consiglio di Amministrazione di Tyche S.p.A. società per azioni con alle spalle un’esperienza pluriennale nella valutazione dell’acquisto di crediti pecuniari vantati verso procedure concorsuali (i cd. non-performing loans o NPLs), comunica di aver approvato la situazione contabile semestrale al 30 giugno 2023 che evidenzia la resilienza del modello di business della Società capace di continuare a generare un’elevata redditività nonostante un contesto di mercato caratterizzato da una crescente competizione e da un significativo incremento del costo della raccolta bancaria. Tra le principali operazioni attuate nel corso del primo semestre si segnala l’avviamento di un processo di riorganizzazione aziendale volto a supportare la realizzazione del Piano industriale e la Business Combination con Banca di Credito del Peloritano (BCP) che avverrà presumibilmente nel primo trimestre del 2024. Nel dettaglio, nell’1H 2023 Tyche ha parzialmente sottoscritto l’aumento di capitale sociale di complessivi 3 milioni di euro deliberato dal Consiglio di Amministrazione di BCP. Un investimento, che ha portato la Società a detenere il 9,99% del capitale sociale della Banca, volto a contribuire al rilancio di BCP e al rafforzamento del suo assetto patrimoniale nonché al citato percorso di integrazione tra BCP e Tyche. Enrico Rossetti, Presidente di Tyche SpA, dichiara: «Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti in questo primo semestre dell’anno che si chiude con chiari segni dimostrativi della solidità del nostro modello di business. Elemento chiave della nostra crescita è, in particolare, l'incremento degli impieghi per crediti NPE, con un aumento del 23% rispetto all’1H 2022, che dimostra la nostra capacità di identificare e sfruttare al meglio le opportunità offerte dal mercato. Inoltre, il fatto di contribuire al rilancio di Banca di Credito del Peloritano attraverso un investimento strategico nel suo capitale sociale evidenzia la volontà societaria di ampliare la propria presenza nel settore finanziario nazionale».

I PRINCIPALI RISULTATI DI TYCHE DEL PRIMO SEMESTRE 2023

Nel primo semestre 2023 la Società ha generato un utile netto pari ad Euro 2,1 milioni con un margine di interesse, rappresentante la principale voce di ricavo della Società, pari ad Euro 5,65 milioni che registra un incremento di Euro 1,7 milioni rispetto allo stesso periodo del 2022 (+42,7%). Un risultato significativo ottenuto beneficiando dell’incremento degli impieghi per crediti NPE acquistati (Euro 15 milioni di nuovi acquisti), il cui stock a fine 1H 2023 segna un +23% rispetto a fine 2022. Inoltre, in tale contesto finanziario la pipeline commerciale prevista per il secondo semestre 2023 risulta robusta ed in linea con i budget. La società, infine, si conferma patrimonialmente solida con un CET1 Ratio al 30 giugno 2023 pari al 37,4%, ampiamente capiente per sostenere l’evoluzione dell’attività aziendale e gli ulteriori investimenti previsti a budget per il secondo semestre 2023.