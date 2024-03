Tyche SpA, nel 2023 utile netto di oltre 5 milioni e CET1 al 33,7%. Il Presidente Rossetti: "Amplieremo la nostra presenza nel settore finanziario"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Il Consiglio di Amministrazione di Tyche S.p.A. leader nel settore della valutazione e acquisizione di crediti pecuniari vantati verso procedure concorsuali (NPLs) rende noto di aver esaminato la situazione contabile al 31 dicembre 2023 predisposta ai fini di vigilanza. I risultati evidenziano sia l’efficacia del modello di business, in grado di generare un’importante redditività, sia l’impegno costante dell’azienda nella crescita e nell'evoluzione organizzativa. In particolare molte iniziative sono state avviate a sostegno di nuovi presidi organizzativi necessari per finalizzare il progetto di trasformazione in banca (si fa riferimento al progetto di fusione per incorporazione comunicato a luglio 2023), su cui l’intero personale si è concentrato negli scorsi mesi, attraverso l’avviamento di un percorso volto a supportare la realizzazione del Piano industriale e la Business Combination con Banca di Credito del Peloritano (BCP) che avverrà presumibilmente a cavallo dell’estate 2024. A tal riguardo, va sottolineato che, durante il 2023, Tyche ha sottoscritto parte dell’aumento di capitale sociale di complessivi 3 milioni deliberato dal Consiglio di Amministrazione di BCP . Un investimento che ha portato la Società a detenere il 9,98% del capitale sociale della Banca, volto a contribuire al rilancio di BCP e al rafforzamento del suo assetto patrimoniale nonché al citato percorso di integrazione tra BCP e Tyche. Enrico Rossetti, Presidente di Tyche SpA, dichiara: «I dati 2023 sono dimostrazione della solidità del nostro modello di business e della nostra capacità di crescere. Sono anche testimonianza della posizione di leadership che Tyche ha saputo costruire in 15 anni su fondamenta fatte di forti competenze verticali e relazioni personali e territoriali di grande valore con imprese, istituti bancari e professionisti in tutta Italia. Continueremo anche nel 2024 a macinare procedure e chilometri in questo business, a fianco di banche ed aziende a livello nazionale; amplieremo al contempo la nostra presenza nel settore finanziario nazionale grazie ad un progetto al quale crediamo molto e che è sinergico al nostro core business. Guardiamo quindi con ottimismo al futuro; i prossimi mesi vedranno il team di Tyche impegnato nel costruire un altro piano della nostra crescita. Lo potremo fare grazie alle solide fondamenta di Tyche e alla predisposizione all’innovazione che ci guida da sempre”. I PRINCIPALI RISULTATI DI TYCHE S.P.A. DELL’ESERCIZIO 2023 Situazione patrimoniale Nel 2023 Tyche ha chiuso l’esercizio con un attivo pari a Euro 71,0 milioni, +54,7% rispetto a fine 2022. Il dato dell’attivo è riferibile per il 67,4% ai crediti verso clientela, per il 15,2% ad attività finanziarie riferibili a accordi di investimento ed a due partecipazioni - ivi incluse le quote azionarie acquisite in Banca di Credito Peloritano per complessivi Euro 1,2 milioni in seguito alla sottoscrizione e versamento integrale di una parte delle azioni inoptate nell’ambito dell’aumento di capitale da quest’ultima effettuato ed in esecuzione degli accordi tra le parti che dovrebbero portare fra l’altro alla futura aggregazione con Tyche, operazione soggetta a preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità di Vigilanza - e per il 5,4% a crediti a vista verso banche. I mezzi propri al 31.12.2023 sono pari a Euro 32,5 milioni mentre il passivo è pari Euro 38,5 milioni. La società, infine, si conferma patrimonialmente solida con un CET1 Ratio al 31 dicembre 2023 pari al 33,7% (al netto della deduzione prudenziale sull’interessenza di Banca di Credito Peloritano, il CET1 Ratio sarebbe pari al 35,0%), ampiamente capiente per sostenere l’evoluzione dell’attività aziendale e gli ulteriori investimenti previsti per il 2024. Situazione economica L’esercizio 2023 si chiude con un utile netto di Euro 5,1 milioni sostanzialmente in linea rispetto al 2022 (+2,1% rispetto al 2022), pur in presenza di costi operativi in forte crescita (Euro +4,0 milioni), grazie ai maggiori ricavi contabilizzati sul portafoglio NPL, nonché grazie al contributo delle nuove Business Unit crediti erariali e special situations al risultato del margine di intermediazione pari a Euro 14,7 milioni euro, incrementato del 44,4% rispetto al 2022, nonostante il forte aumento del costo della raccolta per la dinamica dei tassi di mercato e del ricorso all’indebitamento per sostenere l’espansione degli impieghi. I costi operativi si presentano più che raddoppiati rispetto al 2022 (+136,1%) a causa degli incrementati costi di struttura, sia con riferimento agli investimenti in personale propedeutico e coerente con il piano di sviluppo della società sia con riferimento ai costi sostenuti principalmente per il cosiddetto “Progetto Banca”, afferenti per lo più a costi delle società di consulenza o di professionisti.