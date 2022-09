Dopo due anni di lavori riapre la storica filiale UniCredit di via Rizzoli (con un nuovo look)

Ultimato un corposo intervento di ristrutturazione, riapre la storica filiale UniCredit di via Rizzoli a Bologna, a pochi passi dalle Due Torri. I lavori, durati due anni, hanno permesso di recuperare l’antico splendore della facciata del Palazzo delle Province Romagnole, poi sede del Credito Romagnolo, sovrastante la Galleria Acquaderni.

Nell’intervento si è dato ampio spazio al recupero di elementi architettonici di pregio, come la pensilina posta lungo l’area frontale di via Rizzoli e, all’interno, lo spazio di accoglienza è stato arricchito con opere di artisti contemporanei. La filiale, aperta 51 anni fa, è oggi profondamente rinnovata .

"Siamo felici di riaprire e riconsegnare alla città la nostra storica filiale di via Rizzoli – spiega Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit – e orgogliosi di mettere a disposizione della nostra clientela uno spazio unico che abbiamo voluto strutturare coniugando il concetto “familiare” di accoglienza a quello di forte innovazione. E’ un’iniziativa mirata alla valorizzazione di un pezzo della nostra storia nel cuore della città. Ed è un segnale tangibile della volontà del nostro Gruppo di investire in questo territorio virtuoso e dinamico. A Bologna e provincia serviamo oggi 234mila clienti, circa 12.000 proprio in Rizzoli, offrendo loro soluzioni e prodotti dedicati. Si conferma così la centralità delle filiali nella strategia di UniCredit per offrire un elevato livello di servizio e soddisfare le esigenze più complesse dei nostri clienti". Nella filiale rinnovata di via Rizzoli è operativo un team composto da 34 persone e guidato da Ioanna Votis.