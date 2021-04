Unione Reno Galliera: parrucchieri aperti il 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno

I sindaci dei comuni dell'Unione Reno Galliera hanno disposto l'apertura straordinaria delle attività di acconciatore ed estetista per le giornate del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno 2021.

La decisione, come si legge sul portale dell'Unione, è stata assunta in ragione delle difficoltà che stanno vivendo le imprese a seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria causata dall’epidemia da COVID–19, e considerato anche che si tratta di attività che offrono servizi di rilievo per la cura, l’igiene ed il decoro della persona, e che la loro riapertura, a seguito dell'ingresso del territorio regionale nella c.d. zona arancione, è avvenuta senza particolari problemi. Infine, la concessione delle deroghe amplia e flessibilizza gli orari di attività, permettono di diluire e rendere più veloce e sicura l’evasione delle numerose richieste della popolazione.

"Si raccomanda il rispetto di ogni disposizione governativa e regionale in materia di contrasto e contenimento del COVID 19 e del relativo Protocollo aggiornato, e si fa appello alla massima responsabilizzazione dei titolari, collaboratori e utenti delle attività di acconciatura ed estetica".