Valsoia e la rivoluzione delle uova. "Con Ovoveg si apre un nuovo segmento di mercato. Noi i primi in Italia"

Da Bologna si propone la rivoluzione del mercato delle uova. Traina Valsoia S.p.A. (EXM: VLS), società operante nel mercato italiano dei prodotti per l’alimentazione salutistica, quotata sul Mercato Euronext Milan gestito da Borsa Italiana. L'azienda bolognese lancia un nuovo segmento di mercato con Super Ovoveg, che definisce "il primo uovo vegetale liquido in Italia".

"L’Ovoveg - spiega l'azienda - 100% vegetale con una formula unica ed innovativa, è pensato per tutti gli individui attenti ad uno stile alimentare equilibrato ed in particolare per i flexitariani, un target di persone prevalentemente under 35, che spesso vivono da sole in casa e sono alla ricerca di cibi veloci e salutari da cucinare. Secondo gli ultimi dati Istat e Doxa, in Italia, tra il 2017 e il 2022, il numero di single è aumentato di ben 400 mila, raggiungendo un totale di circa 9,1 milioni".

La nuova offerta nasce dopo mesi di attività di ricerca e sviluppo e di indagini di mercato realizzate dalla società per rispondere al bisogno di un’alternativa all’uovo che sia al contempo gustosa, nutriente e rispettosa dell'ambiente. "Dopo essere stata la prima azienda a proporre prodotti vegetali - rivendica l'azienda - Valsoia, da oltre trent’anni sinonimo di innovazione e attenzione alla salute, dimostra ancora una volta la sua capacità di comprendere le esigenze dei consumatori e di anticipare le tendenze del mercato."

“Il successo di Valsoia conferma la validità delle scelte strategiche adottate nell'ambito dell'innovazione, che derivano da un approfondito processo di ricerca e sviluppo, oltre che da continue analisi di mercato - aggiunge Andrea Panzani, AD e DG di Valsoia - Siamo convinti che anche questo prodotto incontrerà i bisogni ed i gusti dei nostri consumatori sempre più attenti al benessere ed a prodotti salutari”. Ai consumatori la sentenza.