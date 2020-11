Acquisto auto usate: arriva il Valutatore Point a Bologna!

Da oggi i servizi erogati dall’azienda “Il Valutatore” sono presenti anche in prossimità del capoluogo emiliano, presso “Autocarrozzeria 3T” a Casalecchio di Reno, in via Guido Rossa, 7.

Un partner al servizio dei clienti e delle loro auto dal 1963, la professionalità e gli alti standard tecnologici utilizzati per eseguire un’eccellente assistenza a tutto tondo sono certamente la sua carta vincente.

Richiedi ora la tua valutazione GRATIS: ACQUISTO AUTO USATE A BOLOGNA

Valutazione online dell’auto: sicurezza e affidabilità con Il Valutatore

È possibile vendere un’automobile in totale sicurezza, contando su una valutazione corretta e soprattutto vera? Se prima decidere il reale prezzo di un mezzo era un problema non da poco, soprattutto in caso di compravendita tra privati, oggi non è più così. Con la valutazione online offerta da Il Valutatore ad esempio, è possibile vendere la propria automobile in modo facile, veloce e soprattutto al reale prezzo di mercato. L’azienda leader del mercato dal 2012 propone infatti un metodo esclusivo e innovativo per una valutazione online rapida e soprattutto senza le classiche lungaggini burocratiche. Pagamento immediato e un ottimo servizio di assistenza, senza contare la possibilità di supporto per ottenere finanziamenti agevolati e acquistare quindi un nuovo mezzo di trasporto.

La sicurezza: valutazione reale e pagamento immediato

Uno dei punti chiave dei servizi online è la sicurezza delle transazioni, dei pagamenti e in generale di tutte le operazioni. Se riflettiamo bene è proprio questo punto che ci convince o meno a effettuare qualsiasi tipo di attività online, dallo shopping al pagamento di una bolletta. E questo non cambia anche nel caso della valutazione della propria automobile! Il Valutatore è nato come start up nella provincia di Parma e rapidamente si è imposta nel settore proprio grazie al metodo innovativo e all’affidabilità dei servizi.

Dal 2012 è il primo servizio di valutazione auto usate a distanza: velocità ma soprattutto sicurezza. Lo staff dell’azienda mette infatti in campo approfondite conoscenze del settore. La valutazione non avviene in maniera completamente automatica: dietro ad essa c’è l’esperienza di oltre venti anni.

Ma cosa si intende per valutazione reale? Per assicurare un giusto prezzo, Il Valutatore mette in campo una serie di parametri che non vengono considerati in una generale valutazione. Un esempio? La stagionalità e il mercato di vendita, ma anche la manutenzione corretta e soprattutto documentata, il colore del mezzo. Spesso il chilometraggio e il generale stato di salute di un’automobile non sono sufficienti a stabilire il corretto prezzo.

Meno burocrazia, più velocità

Tra i punti di forza de Il Valutatore troviamo anche l’efficienza e la velocità. Lo staff si impegna infatti a valutare l’automobile in breve tempo, fornendo inoltre assistenza ai clienti in sede ad esempio di passaggio di proprietà. Se il cliente decide inoltre di vendere la propria auto, Il Valutatore si farà carico di pagare il passaggio di proprietà, azzerando di fatto la burocrazia.

Non solo: per chi è intenzionato ad acquistare, l’azienda propone auto usate e seminuove garantite; una compravendita veloce, sicura, affidabile, con l’aggiunta di servizi accessori.

L’efficiente lavoro online è affiancato da un servizio svolto sul campo, grazie alle sedi storiche di Parma, Fidenza, Padova e i nuovi punti di ritiro a Torino e Milano.

Sicurezza, velocità, assistenza: questi i capisaldi dell’azienda parmense grazie alla quale vendere la propria auto è diventata un’operazione semplice e soprattutto priva di problemi.

Tutte le informazioni utili sul sito: www.ilvalutatore.it