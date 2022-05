Vergato 50's: tornano il rock, le gonne a ruota e la brillantina

Sabato 4 giugno torna Vergato 50's. Musica dal vivo, pista da ballo, mostra di auto e modo d'epoca, stand a tema e bancarelle.

Programma:

Dalle 16.30 mercatino vintage, stand gastronomici , mostra U.S.A. cars, auto d'epoca e custom bike. Dalle 17.00 alle 24.00 dj Giusy Wild IT (Rockabilly and Rhythm'Blues), dj Sauro IT (Fine Vintage Tunes) e Live Band: Terry Ann And The Shuffle Tones.