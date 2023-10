Il 'segreto' della logevità delle Cooperative A Bologna, terra di forte tradizione cooperativa, abbiamo imprese cooperative che corrono da tanto tempo. Lo abbiamo dimostrato alla consegna del premio “Esg e Cooperazione”, attribuito per valorizzare le migliori pratiche cooperative in fatto di sostenibilità

Ravaglia vicepresidente di Confcooperative Terre d'Emilia

La cooperazione è una forma di impresa intrinsecamente votata alla sostenibilità, basti pensare che il patrimonio accumulato non viene spartito tra i soci, ma rimane a garanzia della missione cooperativa, mirando a trasmettersi alle generazioni successive di cooperatori. Per questo, dati alla mano, le cooperative risultano più longeve, più resilienti nei momenti di crisi: perché fin dall’inizio sono progettate per durare. L’obiettivo non è la performance nel breve termine, ma la tenuta nel lungo, un po’ come maratoneti dell’impresa. E qui a Bologna, terra di forte tradizione cooperativa, abbiamo imprese cooperative che corrono da tanto tempo. Lo abbiamo dimostrato alla consegna del premio “Esg e Cooperazione”, attribuito per valorizzare le migliori pratiche cooperative in fatto di sostenibilità.

I criteri Esg aiutano a misurare le tre dimensioni dell’agire sostenibile: quella ambientale, quella sociale e quella relativa alla governance. A ospitare le premiazioni, è stata la sala conferenze di Mug, incubatore e innovation centre di Emil Banca, cooperativa di credito che si avvicina ai 130 anni di storia. A ricevere il primo premio è stata Cir, cooperativa reggiana della ristorazione, le cui origini risalgono alla fine degli anni Cinquanta, subito seguita da L’Operosa che, fondata nel 1951, si occupa di facility management e ha guadagnato il secondo posto. Il terzo posto ha valorizzato l’impegno nelle forniture energetiche di Power Energia, realtà più recente del mondo cooperativo, fondata nel 2007. Un premio speciale è stato poi attribuito a Saca, coop bolognese dei trasporti, che ha superato il mezzo secolo di storia. Tante altre sono state le cooperative premiate, tra Bologna, Modena e Reggio Emilia. Mi limito a quelle citate per dire che la longevità di un’attività d’impresa è già di per sé un buon indicatore di sostenibilità.

I capitali speculativi agiscono su frazioni ridotte di tempo: le cosiddette trimestrali. Il manager deve dimostrare i risultati ottenuti trimestre per trimestre e la sua performance è valutata in base a questa proiezione temporale. Mentre per i cooperatori la qualità imprenditoriale va ponderata alla prova del tempo, nello scorrere degli anni e dei decenni, e a volte fino a entrare nella scala ultrasecolare, che riguarda le coop più antiche e radicate.

In questa prospettiva, che ha a che fare con l’identità profonda della cooperazione, così presente nel territorio bolognese, il comitato scientifico che ha attribuito i premi – composto da membri di Confcooperative, di Emil Banca e di Università di Modena e Reggio – ha voluto indagare l’approccio al tema da parte delle cooperative partecipanti in modo più ampio e più approfondito. Preservare l’ambiente, valorizzare le relazioni sociali sul territorio, promuovere forme di governance competenti, eque ed equilibrate sono parti, solo in apparenza distinte, di un progetto di sostenibilità che presenta una sua unità di fondo.

Il fatto che le coop per statuto mirino alla trasmissione del patrimonio, dell’attività d’impresa e non all’appropriazione privata e alla remunerazione degli azionisti, è garanzia di un approccio corretto. Oggi questa sensibilità non è più unicamente cooperativa: c’è una disponibilità più ampia, che inerisce anche le società di capitali ed è un bene che il paradigma che mira alla sostenibilità sia condiviso più ampiamente. A Bologna la biodiversità delle forme di impresa, che apre anche al terzo settore nelle sue espressioni di natura economica, è molto presente e molto rappresentata e può costituire un bacino di coltura importante per la diffusione e il trasferimento delle buone pratiche aziendali.

È in questa prospettiva che, come Confcooperative Terre d’Emilia, abbiamo voluto istituire il premio “Esg e cooperazione”, che mira non a compiacere le aziende virtuose, ma a generare spinte emulative che orientino alla diffusione delle pratiche migliori. L’idea che ha ispirato il contest è quella di una sana competizione al rialzo, che possa incentivare le imprese ad accentuare tratti già esistenti nella cultura cooperativa e nelle consuetudini di territori vocati all’economia responsabile.