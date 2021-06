Via Libia chiude 4 mesi per lavori: possibili sgravi per i commercianti

Per i commercianti penalizzati dalla chiusura del ponte di via Libia potrebbero aprirsi la possibilità di sgravi.

A dirlo è l'assessore alla Manutenzione del Comune di Bologna, Alberto Aitini, rispondendo oggi in Consiglio al capogruppo di Fratelli d'Italia, Francesco Sassone, come riferisce l'agenzia Dire: "Si adotteranno tutte le misure necessarie per le attività e i cittadini - assicura Aitini - ci confronteremo con le associazioni di categoria, come facciamo sempre quando ci sono opere pubbliche di questo tipo, per capire se si possono trovare delle soluzioni per andare incontro alle attività commerciali, che già escono da un anno complicato e che sono giustamente preoccupate".

I lavori al ponte inizieranno lunedì, 28 giugno, con un investimento da parte di Palazzo D'Accursio di 1,2 milioni di euro, e sarà chiuso al traffico per quattro mesi: "Abbiamo tassativamente prescritto all'impresa di mantenere percorribile dai pedoni almeno uno dei due marciapiedi - spieha Aitini - questo però comporta un inevitabile allungamento dei tempi. La chiusura al traffico è stata programmata in estate per ridurre al minimo i disagi, ma sono lavori assolutamente necessari per garantire la sicurezza del ponte". In risposta, Sassone si augura che "quanto prima si possa attivare il tavolo di confronto con le associazioni di categoria, perchè i commercianti della zona avranno di sicuro bisogno di aiuto. Si stanno appena riprendendo dopo un anno e mezzo di pandemia, questo sarà un altro colpo". (dire)

Modifiche al traffico e alla linea bus

In tutta la zonaè stata collocata la segnaletica che indirizza ai percorsi alternativi.

Per chi proviene da via Massarenti e deve raggiungere la zona San Donato/Fiera-Michelino/Tangenziale, i percorsi consigliati sono:

via Libia, via Sante Vincenzi, via Rimesse, via Nuova, via Andreini, via San Donato;

via Libia, via Sante Vincenzi, via Rimesse, via Nuova, via Mondo, piazza Mickiewicz.

Per chi proviene da via Massarenti e deve raggiungere Porta San Donato/viali di circonvallazione, il percorso consigliato è:

via Libia, via Masia, via Paolo Fabbri fino alla rotonda Sant’Egidio.

Per chi proviene da viale della Repubblica/zona Stalingrado e deve raggiungere la zona Massarenti, i percorsi consigliati sono:

via San Donato con direzione ponte di San Donato, rotonda Sant’Egidio, via Barontini, via Rossi, via Bentivogli, via Masia, via Libia, via Massarenti;

via San Donato, via Amaseo, piazza Mickiewicz, via dell'Artigiano, via Nuova, via Rimesse, via Massarenti;

via S.Donato con direzione periferia, via Andreini, via Nuova, via Rimesse, via via Sante Vincenzi, via Libia, via Massarenti.

Sarà deviato anche il bus 60 che transita su via Libia: le modifiche del percorso sul sito Tper.