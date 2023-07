Vivolo, taglio del nastro a San Lazzaro per il nuovo headquarters

Festa di inaugurazione per il nuovo headquarters di Vivolo, family business leader nella produzione di accessori in pelle per abbigliamento, calzatura, pelletteria in ottica green e 100% Made In Italy. All’evento hanno partecipato clienti italiani e internazionali, provenienti da USA, Francia, Germania e UK. Vivolo si è trasformata negli anni in un’azienda dal respiro internazionale, diventando il punto di riferimento del settore luxury e per le più prestigiose maison di moda, proponendo soluzioni creative improntate all’innovazione.

La sede a San Lazzaro di Savena

La nuova sede di Vivolo a San Lazzaro di Savena (Bo), operativa dal 2020 e ricavata dal recupero di un edificio preesistente, esprime la volontà dell'azienda di fondere il proprio marchio con un quartier generale in sintonia con l'ambiente. Le linee nette dell’edificio vengono avvolte completamente da tende a rullo nere, che filtrano la luce, conferendo alla struttura un aspetto dinamico e intenso. L'impegno di Vivolo verso la sostenibilità si riflette anche nelle scelte progettuali dell'edificio: cisterne per raccogliere l’acqua piovana, il pozzo ad uso irriguo, i pannelli fotovoltaici e soluzioni di economia circolare che valorizzano i materiali di scarto contribuiscono alla riduzione dei consumi energetici. "Il nostro Headquarters coniuga l'arte artigianale con l'innovazione e la sostenibilità ambientale - afferma Luciano Vivolo, fondatore e presidente del brand -. Siamo orgogliosi di presentare un ambiente di lavoro dove la qualità dei nostri prodotti e la responsabilità verso l'ambiente e le persone vanno di pari passo. Questo edificio simboleggia il nostro impegno per un futuro migliore e l’estrema attenzione e passione verso la qualità”.

La storia di Vivolo

È il 1977 quando Luciano Vivolo dà vita all’azienda che porta il suo nome. Oggi, insieme a Luciano ci sono anche i figli: Salvatore, Eloise, Luciana e Matteo, che hanno ruoli manageriali in azienda. Negli anni, Vivolo si è affermata come leader nella produzione di accessori in pelle per abbigliamento, calzature e pelletteria. Con oltre 45 anni di attività, l'azienda dispone di 100 macchinari avanzati, una struttura produttiva di 10.000 metri quadrati, un magazzino che ospita ben 200.000 mq di pelli e una produzione annuale di 8 milioni di pezzi. Dopo aver conquistato la leadership nel mercato nazionale, Vivolo ha proseguito la sua espansione internazionale, intensificando la sua presenza nei mercati esteri ed esportando i suoi prodotti in oltre 42 Paesi. Nel 2021, Vivolo ha presentato la sua prima collezione di accessori Fashion per pelletteria e calzature, combinando creatività, tecnica e innovazione in una linea di prodotti unica nel suo genere.