Aeroporto Marconi, apre la nuova rotta: via ai voli Bologna - Isola d'Elba

Dalle due torri al mare cristallino della toscana in meno di un'ora. Così grazie alla collaborazione di Silver Air con il supporto di VisitElba e la collaborazione degli aeroporti di Bologna e dell’Isola D’Elba. Dal 24 settembre al 4 ottobre, infatti, l’isola d’Elba è raggiungibile in meno di un’ora con un volo diretto dal capoluogo emiliano. I voli per l’isola “dove l’estate non tramonta mai” sono già acquistabili sul sito www.silverair.it dove si possono trovare anche tutte le informazioni di dettaglio.

“Siamo particolarmente orgogliosi di inaugurare già nel 2021 questa nuova tratta”, ha affermato l’avv.Niccolò Censi, Coordinatore Gestione Associata Turismo dell’Isola d’Elba “che permette di migliorare la raggiungibilità dell’Isola d’Elba a costi accessibili. L’obiettivo è farci raggiungere da più turisti italiani, ma anche, in vista del prossimo anno, connetterci con un hub importantissimo come Bologna che collega molte destinazioni straniere. Dopo il 2020 e il 2021 in cui l’Isola è stata la più ricercata sui social delle destinazioni turistiche, dobbiamo guardare al futuro dedicando particolare attenzione allo sport e al green. La sfida per il 2022 è potenziare ancora di più l’incoming da paesi come la Germania, la Svizzera in particolare quella

tedesca, il Nord e l’Est Europa che, si spera, con l’allentamento della pandemia, avranno voglia di tornare in Italia per una meritata vacanza. I traguardi raggiunti fino a oggi sono il risultato della collaborazione tra Visit Elba e l’Associazione Albergatori in rappresentanza di tutte le associazioni del comparto turistico elbano. Un lavoro di squadra che deve proseguire in questa direzione”.

L’istituzione della nuova tratta tra gli aeroporti La Pila Marina di Campo e Guglielmo Marconi di Bologna nasce per venire incontro alle crescenti richieste turistiche- specifica una nota dello scalo felsineo - permettendo di provare già in questi mesi in anteprima quella che nel 2022 sarà una tratta stabile con collegamenti costanti.

“Il 2021 è stato un anno di grandi soddisfazioni per noi - ha affermato Daniel Prusa di Silver Air - con richieste che ci hanno portato ad esempio anche ad aumentare i voli da Milano Linate. Con il collegamento con Bologna, cresce ulteriormente il numero di tratte aeree tra l’Isola, l’Italia e l’Europa. A oggi sono operative le connessioni con Pisa, Firenze e Milano Linate in Italia; Lugano in Svizzera”.

Il collegamento Elba-Bologna è particolarmente strategico anche in connessione con i molti treni ad alta velocità che fermano nella città Emiliana. Partendo dalla stazione di Bologna, con il servizio Marconi Expresssi può infatti raggiungere comodamente l’aeroporto in 7 minuti e da qui imbarcarsi per un volo diretto all’Elba raggiungendo Marina di Campo in 50 minuti.