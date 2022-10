Zerocalcare a Bologna (in Salaborsa): "No Sleep Till Shengal"

Lunedi 24 ottobre alle 21 Zerocalcare parla del suo libro No Sleep Till Shengal. L'incontro è realizzato in collaborazione con Bao Publishing e Mondadori bookstore e si tiene in Salaborsa.

Nella primavera del 2021 Zerocalcare si reca in Iraq, per far visita alla comunità ezida di Shengal, minacciata dalle tensioni internazionali e protetta dalle milizie curde, e documentarne le condizioni di vita e la lotta. Il viaggio si rivela difficile perché più volte la delegazione italiana viene respinta ai vari check point controllati dalle diverse forze politiche e militari che si spartiscono il controllo del suolo iracheno. Questo libro a fumetti è la fotografia di un momento geopolitico preciso, in cui un manipolo di persone si oppone allo strapotere di chi chiama “terrorismo” ogni tentativo di resistenza, mentre gli assetti di potere cambiano lentamente, e il sogno del confederalismo democratico in un pezzetto troppo spesso dimenticato di Mesopotamia rischia di svanire per sempre, nell’indifferenza assordante dell’occidente.

Ingresso gratuito con prenotazione su eventbrite

L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming anche sul canale YouTube di Bologna Biblioteche"