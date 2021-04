Pontelungo fa festa per il 1°maggio: food, musica e un pic-nic

1° Maggio a Pontelungo si arricchisce con la presenza di Pierpaolo Capovilla, fondatore di 'One Dimensional Man' e 'Il Teatro degli Orrori', che porterà sul palco di Pontelungo un reading incentrato sulle opere di Vladimir Majakovskij. La giornata di festeggiamenti per il 1° Maggio avrà luogo dalle 12:00 alle 22:00 negli spazi dell'ex bocciofila e del prato, per darvi un assaggio dell'imminente rassegna estiva. Saranno aperti il bar, l'osteria e saranno presenti gli allestimenti per consentirvi di godere di questa giornata nel pieno del rispetto delle norme anti Covid. Il tutto continua anche il 2 maggio, domenica.